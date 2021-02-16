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Erbil'deki havalimanına 14 roketin fırlatıldığı ortaya çıktı

ABD askerlerinin konuşlu olduğu Erbil'deki havalimanına yapılan roketli saldırıda, 4'ü Amerikan askerlerinin kaldığı yerleşkeye olmak üzere 14 roket fırlatıldığı ortaya çıktı.
Erbil'deki havalimanına 14 roketin fırlatıldığı ortaya çıktı

ABD'li güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, dün gece Erbil'de havalimanına yapılan saldırıda 5 sözleşmeli personel ve 1 ABD askeri yaralanırken, 1 sözleşmeli personelin de hayatını kaybettiği saldırıda 14 roket kullanıldı.

Bu roketlerin 10'u Amerikan askerlerinin kaldığı yerleşkenin dışına düşerken, 4 roket ise yerleşkeye isabet etti.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, saldırının ardından görüştüğü Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani'ye ABD'nin destek mesajını iletmişti.

Konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada Blinken, "Saldırıyı soruşturma ve failleri sorumlu tutma yönündeki çabalarına verdiğimiz desteği iletmek için Başbakan Mesrur Barzani'ye ulaşarak olayı görüştük." ifadesine yer vermişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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