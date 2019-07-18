Erbil’deki saldırının arkasında kim var?

Irak’ın Erbil kentinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluğu’nda görevli 1 Türk diplomat şehit oldu.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu saldırganların 3 kişi olduğunu söyledi.

Irak'ın Erbil kentinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda çalışan bir diplomat şehit oldu. Saldırıda bir Iraklı hayatını kaybetti, bir Iraklı ağır şekilde yaralandı.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN ERBİL'DEKİ SALDIRIYLA İLGİLİ İLK AÇIKLAMA



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'ndaki bir görevlinin şehit edilmesi konusunda Iraklı üst düzey yetkililerle temas halinde olduklarını ve gerekirse heyet gönderebileceklerini belirterek, "Saldırganların yakalanması, arkasında ne var bunların tüm detaylarıyla ortaya çıkması için temaslarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Cidde'de düzenlenen İİT'nin "İsrail'in Kudüs'teki İhlalleri" konulu Açık Katılımlı Olağanüstü İcra Komitesi toplantısının ardından Türkiye'ye dönen Çavuşoğlu, Esenboğa Havalimanı'nda basına açıklamalarda bulundu.



3 KİŞİ SALDIRDI

Çavuşoğlu, bugün yerel saatle 15.15'de, Erbil Başkonsolosluğu'nda görevli bir kişinin lokantada yemeğini yerken 3 kişinin saldırısı sonucu şehit olduğunu belirterek, Allah'tan rahmet diledi.

Saldırganların aynı zamanda yan masadaki Iraklı 2 kişiye daha saldırdığını aktaran Çavuşoğlu, bu kişilerden birinin vefat ettiği, diğerinin ağır yaralandığı bilgisini paylaştı.

Çavuşoğlu, "Hem Bağdat'la hem Erbil'le temas halindeyiz. Mesrur ve Neçirvan Barzanilerle görüştük, görüşüyoruz. Diğer taraftan Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hakim kardeşim, şu anda Washington'da onunla da görüştük, temas halindeyiz. Saldırganların yakalanması, arkasında ne var bunların tüm detaylarıyla ortaya çıkması için temaslarımızı sürdürüyoruz." şeklinde konuştu.

Ankara'dan gerekirse bir heyetin Irak'a gidebileceğini kaydeden Çavuşoğlu, "Cenazemizi getirmemiz lazım. Bunun ortaya çıkması için, tüm boyutlarıyla aydınlatılması için gereken neyse onu biz yaparız." ifadelerini kullandı.



SALDIRININ ARKASINDA KİM VAR?

Çavuşoğlu, şu anda atılması gereken adımlar konusunda içerde ve dışarda temasların devam ettiğini vurguladı.Bakan Çavuşoğlu, saldırının terör örgütü PKK ya da başka bir terör örgütü tarafından yapılmış olması ihtimaline ilişkin soruya, şu yanıtı verdi: "Böyle bir saldırı olunca tabii ilk akla gelen bu oluyor, 'Terör saldırısı mı' diye ama hemen yan masada 2 tane de Iraklı'nın saldırıya uğraması, birinin öldürülmesi diğerinin ağır yaralanması, onlara da yönelik bir saldırı olduğu için tam detaylı net bilgi vermek için bunların ortaya çıkması gerekiyor." Çavuşoğlu, ileriki aşamalarda bilgiler ortaya çıktıkça paylaşımda bulunacaklarını söyledi.

İKİ SİLAHLA GELDİ, TÜRK DİPLOMATLARA ATEŞ AÇTI!

Yerel medyaya konuşan saldırının gerçekleştiği restoranın sahibi ise sivil giyimli ve üzerinde iki silah taşıyan saldırganın doğrudan konsolosluk çalışanlarını hedef alarak ateş açtığını söyledi.

Şehit edilen Türk diplomatın naaşının otopsi için ambulansla hastaneye kaldırıldığı ifade edildi. Kaçan saldırgan veya saldırganların yakalanması için Erbil'den diğer kentlere giden tüm yolların trafiğe kapatıldığı belirtildi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN İLK AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı: "Bugün (17 Temmuz) öğleden sonra Erbil Başkonsolosluğumuzun bir görevlisi başkonsolosluğumuz binası dışında bulunduğu bir sırada uğradığı menfur silahlı saldırı neticesinde şehit olmuştur. Saldırının faillerinin süratle bulunması için Irak makamları ve yerel yetkililer nezdinde girişimlerimiz sürmektedir. Şehidimize Allah’tan rahmet, acılı ailesine ve tüm Türk milletine sabır diliyoruz."

EMNİYET GÜÇLERİ OLAY YERİNDE

DHA’nın geçtiği habere göre ise Türkiye´nin Erbil konsolosluğu yakınındaki Kırklar Caddesi üzerinde bulunan bir restoranda silahlı kişilerce saldırı düzenlendi. Saldırı esnasında Türk muavin konsolos ve 2 konsolosluk çalışanının da restoranda olduğu belirtildi. Açıklamayı yapan Erbil İl Meclisi Başkan Yardımcısı Nezhet Abdulgani olay yerinde emniyet güçlerinin çalışma yapmakta olduğunu, silahlı iki kişinin yakalanması için çalışma başlattığını söyledi.

ERBİL EMNİYETİ: 1 TÜRK DİPLOMAT 1 IRAK VATANDAŞI HAYATINI KAYBETTİ

Erbil Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Erbil'deki bir restoranda bugün gerçekleşen silahlı saldırıda bir Türk diplomat ve bir Irak vatandaş hayatını kaybetti, bir vatandaş yaralandı." bilgisi verildi. Açıklamada, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde bulunan diplomatların can güvenliğinin korunacağı, bölgenin huzurunun kaçmasına izin verilmeyeceği kaydedildi.