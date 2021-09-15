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Ercan'dan her gün bir mahalle'ye ziyaret

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan her gün bir mahalleyi ziyaret ediyor, vatandaşlarla fikir alışverişinde bulunuyor.
Ercan'dan her gün bir mahalle'ye ziyaret

Halkın ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek ve isteklerini dinlemek amacıyla “Mahalle Meclis Toplantıları” düzenleyen Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Saraycık Mahallesi, Gökçek Mahallesi, Selçuklu Mahallesi, Atatürk Mahallesi, Mustafa Kemal Mahallesi, Gazi Osman Paşa mahallesi ve Mareşal Çakmak Mahallesi sakinleriyle buluştu. 
Başkan Ercan Mahalle Meclis Toplantıları öncesinde mahalle muhtarlarıyla istişare yaptı. Ardından mahalle sakinlerinin sesine kulak verdi. 

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Toplantılarda ilçede gerçekleştirilen çalışmalar ve yapılması planlanan projeler hakkında bilgi veren Başkan Ercan kendisine yöneltilen soruları cevapladı, istekleri tek tek not aldı.

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Başkan Ercan Her gün bir Mahallede

Başkan Ercan, “Vatandaşlarımızın taleplerini doğru değerlendirmek ve yerinde çözümü için mahalle turlarımıza devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın gönlünden geçenleri can kulağıyla dinliyor, Sincanımızın yarınlarına hemşehrilerimizle beraber karar veriyoruz. 
Yoğun katılımlarla geçen toplantılarımızda fikirlerini ve isteklerini ileten mahalle sakinlerimize teşekkür ediyorum. Mahalle Meclisimizde söylenen her bir söz, Sincanımızın yarınlarının temelini oluşturacaktır.” Diye konuştu.
Başkan Ercan Mahalle Meclis Toplantıları’nın ardından mahalle esnafını ziyaret ediyor, yolda karşılaştığı vatandaşlarla da keyifli sohbetler gerçekleştiriyor.

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