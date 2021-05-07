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Erçek Gölü'ne flamingolar bu yıl erken geldi

Van Gölü havzasındaki sulak alanları yaz aylarında mesken tutan binlerce flamingo, en önemli yaşam alanlarından biri olan Erçek Gölü'ne bir ay önce geldi.
Erçek Gölü'ne flamingolar bu yıl erken geldi

Hazar ve Urumiye gölleri kıyılarından havaların ısınmasıyla birlikte Van Gölü havzasındaki sulak alanlara gelen flamingolar geldi. Her yıl haziran ayının başlarında gelen flamingoların ilk kafilesi bu yıl mayıs ayının ilk haftasında Erçek Gölü’ne geldi.

Türkiye'deki 453 kuş türünden yarısına yakınının konaklama ve üreme alanı olan İpekyolu ilçesindeki Erçek Gölü, flamingoların gelişiyle birlikte renklendi. Kasım ayına kadar havzada konaklayacak olan flamingolar, havaların soğumasıyla birlikte Afrika'ya göç edecek, ardından da yine Hazar ve Urumiye bölgesine dönecek.

Erçek Gölü yakınındaki Karagündüz Mahallesi'nde yaşayan Ömer Yardım, her yıl 5 ile 10 Haziran'da gelen flamingoların bu yıl bir ay erken geldiğini belirterek, "Her yıl gazeteci, fotoğrafçı ve üniversiteden öğrenciler gelip flamingoların görsel şölenini izliyor. Burası kuş cenneti olarak geçiyor. Erçek Gölü 300'e yakın kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Flamingolar sonbahar mevsimine kadar burada konaklıyor. Havaların soğumasıyla birlikte de buradan sıcak bölgelere göç ediyor" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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