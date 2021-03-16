  • BIST 1.560
  • Altın 419,522
  • Dolar 7,5392
  • Euro 8,9909
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 9 °C
»

Erciş'teki kafede müşteriler için 'Pandemi Hatıra Defteri'

Van’ın Erciş ilçesi Sahil Kent Mahallesi'ndeki kafede, müşterilerin koranavirüs sürecinde yaşadıklarını yazdığı 'Pandemi Hatıra Defteri' tutulmaya başlandı.
Erciş'teki kafede müşteriler için 'Pandemi Hatıra Defteri'

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs risk haritasında 'düşük risk' grubundaki mavi kategoride yer alan Van'da lokanta ve kafeler tedbirler kapsamında faaliyetlerini sürdürürken, Erciş'in Sahil Kent Mahallesi'nde bulunan, tedbirler kapsamında da uzun süre kapalı kalan bir kafede, farkındalık oluşturmak ve yaşanan sıkıntılı günlerin unutulmaması için 'Pandemi Hatıra Defteri' tutulmaya başlandı. HES kodu ve sosyal mesafenin uygulandığı kafeye gelen müşteriler, yaşadıkları sıkıntılı günleri bu deftere yazıp paylaşıyorlar. 

İşletmenin müdürlüğünü yapan Kader Öksüz, pandemiye dikkat çekmek amacıyla böyle bir çalışma yapmaya karar verdiklerini söyledi. Öksüz, "Dünyayı kasıp kavuran Covit-19 nedeniyle iş yerlerimiz uzun süre açamadık. Ne zamanki harita maviye döndü bizde kontrollü normalleşmeye geçtik. Geçtiğimiz hafta iş yerimizi açarken, pandemiye dikkat çekmek için, 'Pandemi Hatıra Defteri' oluşturduk. Müşterilerimiz pandemi döneminde yaşadıkları hikâyeleri hatıra defterine yazıyor. Amacımız pandemiye dikkat çekerken, Covid-19’a karşı hassasiyetimizi de güncel tutmaktır" dedi.

'GÜLE GÜLE COVID-19'

Kafeye gelen müşterilerden Arda Selami Talay ise uygulamayı ilginç ve yararlı gördüğünü belirterek, "Kafeye çay içmeye, dinlenmeye geldim. Burada pandemiye dikkat çekmek için ilginç bir yöntem hazırlamışlar. Ben de salgın döneminde başımdan geçen bir hikâyeyi şu şekilde yazdım, “Küresel bir salgın olan Covid-19’da, bütün hayatımız etkilendi. Bu dönemlerde işsiz kaldığımız günler de oldu. Benim de hastalık geçirdiğim günlerde eşim çalışarak ailemize baktı. Ben de hikayenin en alt kısmına güle güle Covid-19 diye yazdım. İnşallah bu salgın biter de, özlediğimiz günlere yeniden döneriz" diye konuştu.

'ÇOCUĞUMU CAMLARDAN BAKARAK ÖPÜYORDUM'

Pandemi hatıra defterinde bazı ilginç anılar da yer alıyor. Hasan Gümüş adlı bir müşteri hatıra defterine, "15 gün çok ağır hastalandım, 5 yaşındaki çocuğumu camlarda bakarak öpüyordum. Bir ara öleceğimi düşündüm. Çok kötü günlerdi inşallah bir an önce biter..." diye yazdı. Bir başka yazıda ise "Dünyayı kasıp kavuran Covid-19 salgınından dolayı zor günler geçirdik. Askerden geldikten sonra iş bulamadım. Hastalık süresince ailem maddi destek sağladı bana. Arkadaşlarım, akrabalarım ile hastalık süresince görüşemedik. Kısıtlı bir hayat yaşamak zorunda kaldık. Covid-19 süresi boyunca günlük hayatta yapamadığım birçok şeyin ne kadar kıymetli olduğunu gördüm. Bu hastalığın bir an önce arkada kalmasını istiyorum. Yakup" diye yazıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Esnafı şaşırtan meyve hırsızlığı kamerada15 Mart 2021 Pazartesi 18:10
  • Tuzla’da bulunan 136 park çocuklar için dezenfekte edildi15 Mart 2021 Pazartesi 17:42
  • Otomobilin çocuğa çarptığı kaza, kamerada15 Mart 2021 Pazartesi 17:37
  • Aksaray'da otomobiller çarpıştı: İki aileden 5 yaralı15 Mart 2021 Pazartesi 17:33
  • Duvara çarpıp devrilen otomobil, kaldırımdaki yayaları ezdi: 7 yaralı14 Mart 2021 Pazar 23:10
  • Alt geçide atlayan kadın yaralandı14 Mart 2021 Pazar 23:09
  • Burdur’da 50 dönüm sazlık yandı14 Mart 2021 Pazar 23:08
  • Yaya geçidinde otomobilin çarptığı anne öldü, oğlu ve akrabası yaralı14 Mart 2021 Pazar 22:54
  • Motorlu testerenin boynunu kestiği genç, kurtarılamadı14 Mart 2021 Pazar 21:14
  • Koronavirüsten yaşamını yitiren Opr. Dr. Esat Ülkü anıldı14 Mart 2021 Pazar 21:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti