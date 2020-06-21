Erciyes bisiklet sporlarının da merkezi haline geldi

Türkiye'nin en önemli kış sporları ve turizm merkezlerinden Erciyes Dağı, adrenalin tutkunu bisikletçilerin de gözde mekanı haline geldi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin yatırımlarıyla kayakseverlerinin vazgeçilmezi haline gelen Erciyes, yaz aylarında da farklı branşlardaki bisiklet tutkunlarını ağırlıyor.

Türkiye'de bisiklet sporunun en iddialı merkezlerinden birisi haline gelen Erciyes, uluslararası organizasyonların da "tercih edilen" merkezi oldu.

"Alpler'de yoğun şekilde yapılan bisiklet sporunu Erciyes'e taşıdık"

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erciyes'ten dört mevsim istifade etmek istediklerini ve bunu büyük oranda başardıklarını söyledi.

Erciyes Dağı'nı çok yönlü uluslararası bir merkez haline getirmek için uzun zamandır yoğun çaba gösterdiklerini ve önemli mesafe aldıklarını vurgulayan Cıngı, şunları kaydetti:

"Erciyes'e yapılan yatırımlar sadece kış sporu için değildi. Bu yatırımlar Erciyes'i kış ve yaz turizminin Türkiye'deki merkezi haline getirmek için yapıldı. Erciyes AŞ kurulduğundan beri dağımızdan yazın da istifade etmenin yollarını düşündük. Bu kapsamda özellikle Alpler'de yoğun şekilde yapılan bisiklet sporunu Erciyes'e taşıdık. İlk günden itibaren dağımıza bisiklet parkurları oluşturduk."

Birçok şampiyona düzenlendi

Özellikle son yıllarda dünyada gündemde olan iniş parkurunda (downhill) birçok şampiyona düzenlediklerini anımsatan Cıngı "Bisiklet parkurları kışın kardan, soğuktan dolayı deforme oluyor. Biz de parkurlarımızı onarıyoruz. Bisikletçilerimiz de yavaş yavaş gelmeye başlıyor. Hazırladığımız pistlerde adrenalin tutkunları, Erciyes'te 3 bin 400 metreden aşağıya bisikletle inme heyecanını yaşıyor." diye konuşu.

Cıngı, uluslararası standartları sağlayacak hem güvenlik tedbirlerinin alındığı hem de adrenalin oranın yükseltildiği rampalar, çukurlar, işaretlemeler de yapıldığını sözlerine ekledi.