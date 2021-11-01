  • BIST 1.522,040
  • Altın 547,06
  • Dolar 9,5326
  • Euro 11,0237
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 10 °C
»

Erciyes Üniversitesi personel alımı başvuru tarihleri ve başvuru şartları

Kayseri Erciyes Üniversitesi çok sayıda sözleşmeli personel alacak. Erciyes Üniversitesi personel alımı başvuru tarihleri ve başvuru şartları İlan edildi. Alımlar ilgili KPSS puanı ile yazılı ve sözlü sınav yoluyla yapılacak. Başvurular başladı.
Erciyes Üniversitesi personel alımı başvuru tarihleri ve başvuru şartları

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Kayseri’de Erciyes Üniversitesi çok sayıda sözleşmeli personel alacak. 

Erciyes Üniversitesi personel alımı başvuru tarihleri ve başvuru şartları Rektörlükçe ilan edildi. 

Alımlar ilgili KPSS puanı ile yazılı ve sözlü sınav yoluyla yapılacak. 

Başvurular başladı ve 15 Kasım’da sona erecek. 

Alım yapılacak kadrolar ve kontenjanları için TIKLAYIN

erciyes-universitesi-personel-alim-ilani.jpg

 

Gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yurtdışı Türkler Başkanlığı personel alım başvuru tarihleri ve şartları29 Ekim 2021 Cuma 10:06
  • Yenimahalle Yuva’da mahkemeden satılık arsa29 Ekim 2021 Cuma 09:55
  • Gölbaşı Karagedik’te icradan satılık tarla29 Ekim 2021 Cuma 09:49
  • Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi oryantring malzeme satın alacak28 Ekim 2021 Perşembe 10:16
  • Ankara Çubuk’ta icradan satılık daire28 Ekim 2021 Perşembe 10:10
  • Ankara Altındağ'da icradan satılık 4 yıldızlı otel28 Ekim 2021 Perşembe 10:05
  • TED Üniversitesi akademisyen alım ilanı yayınladı27 Ekim 2021 Çarşamba 09:43
  • Etimesgut’ta Türk Kızılayı’ndan satılık arsa27 Ekim 2021 Çarşamba 09:39
  • Meteoroloji Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru tarih ve koşulları27 Ekim 2021 Çarşamba 09:34
  • Sincan Plevne’de icradan satılık daire26 Ekim 2021 Salı 10:02
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti