Erciyes Üniversitesi personel alımı başvuru tarihleri ve başvuru şartları

Kayseri Erciyes Üniversitesi çok sayıda sözleşmeli personel alacak. Erciyes Üniversitesi personel alımı başvuru tarihleri ve başvuru şartları İlan edildi. Alımlar ilgili KPSS puanı ile yazılı ve sözlü sınav yoluyla yapılacak. Başvurular başladı.