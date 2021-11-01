Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Kayseri’de Erciyes Üniversitesi çok sayıda sözleşmeli personel alacak.
Erciyes Üniversitesi personel alımı başvuru tarihleri ve başvuru şartları Rektörlükçe ilan edildi.
Alımlar ilgili KPSS puanı ile yazılı ve sözlü sınav yoluyla yapılacak.
Başvurular başladı ve 15 Kasım’da sona erecek.
Alım yapılacak kadrolar ve kontenjanları için TIKLAYIN.
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