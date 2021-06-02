  • BIST 1.428
  • Altın 526,255
  • Dolar 8,6239
  • Euro 10,5112
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 17 °C
»

Erciyes'in yüksek kesimlerine kar yağdı

Erciyes AŞ yetkililerinden alınan bilgiye göre, Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes'teki kayak merkezinin yüksek kesimleri beyaza büründü.
Erciyes'in yüksek kesimlerine kar yağdı

Erciyes AŞ yetkililerinden alınan bilgiye göre, Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes'teki kayak merkezinin yüksek kesimleri beyaza büründü.

Yağış nedeniyle 3 bin 917 metre rakımlı bölgede hava sıcaklığı 5 dereceye kadar düştü.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Glina Nehri'nde bulunan cesedin kimlik tespiti için ailesinden DNA testi istendi02 Haziran 2021 Çarşamba 10:46
  • Manisa’da 3 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı02 Haziran 2021 Çarşamba 10:40
  • Yüksekova'da METİ timine roketli saldırı girişimi02 Haziran 2021 Çarşamba 10:11
  • Edirne merkezli FETÖ'nün 'mahrem yapılanması' soruşturmasında 22 gözaltı02 Haziran 2021 Çarşamba 09:54
  • Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında olması bekleniyor02 Haziran 2021 Çarşamba 09:47
  • Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem02 Haziran 2021 Çarşamba 09:47
  • Türkiye ve dünya gündemi02 Haziran 2021 Çarşamba 09:28
  • Bitlis'te terör operasyonunda yaralanan asker tedavi gördüğü hastanede şehit oldu02 Haziran 2021 Çarşamba 09:27
  • Antalya ve İzmir'deki iki doğal sit alanı 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi02 Haziran 2021 Çarşamba 09:09
  • Emniyet Genel Müdürlüğünde 21 bin 526 personelin atama ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirildi02 Haziran 2021 Çarşamba 09:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti