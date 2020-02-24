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Erciyes'te eşler 'Artık çekilmez oldun' diyerek yarıştı

Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde "Artık çekilmez oldun" sloganıyla eşler arası kızak yarışması yapıldı.
Erciyes'te eşler 'Artık çekilmez oldun' diyerek yarıştı

Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes AŞ tarafından "Artık çekilmez oldun" sloganıyla düzenlenen eşler arası kızak yarışmasına 20 çift katıldı. 

Etkinlikte erkekler, önce eşlerini kızakla yarışın yapılacağı noktaya kadar yokuş yukarı çekti. Çiftler daha sonra buradan birlikte aşağı kayarak, bitiş çizgisine en kısa sürede ulaşmaya çalıştı.

Yarışmada, Hüseyin ve Asena Özhüsrevoğlu çifti birinci, İsmail ve Emine Ünal çifti ikinci, Necati ve Azime Yılmaz çifti ise üçüncü oldu. Dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, AA muhabirine, kayak merkezinde birçok organizasyona ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Yurt içinden ve dışından misafirleri ağırladıklarını vurgulayan Cıngı, şunları kaydetti:

"İstanbul, Ankara ve İzmir'den çok sayıda misafir Erciyes'e farklı bir hava yaşamak için geliyor. Kayak yapmayanlara da farklı faaliyetler sunmaya çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi de eşler arası kızak yarışması. Burada esprili bir isimle karı koca ilişkilerini biraz komedi haline getirip bir yarış yapmak istedik."

Yarışmaya katılan Necati Yılmaz da parkurda zorlandığını, başlangıç çizgisine eşini zorlanarak götürdüğünü anlattı.

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