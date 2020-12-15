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Erciyes'te kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı, kayak sezonu açıldı

Anadolu'nun en yüksek dağı Erciyes'te, kar kalınlığı 40 santimetreye ulaşmasıyla 2020-2021 kayak sezonu başladı.
Erciyes'te kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı, kayak sezonu açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin yazılı açıklamasına göre, kesintisiz kayak imkanı sunan uzun pistleri, snowboard, kızakla kayma gibi çeşitli kış aktivitelerinin yapıldığı alanlara sahip merkez, kayakseverlere ev sahipliği yapıyor.

Kış aylarında beyaz örtüyle kaplanan doğası, sunduğu imkanlar, birçoğu dünyaya örnek modern yapılarıyla yıllardır yerli ve yabancı kayakseverlere hizmet sunan İç Anadolu'nun en yüksek dağı Erciyes'te, kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı.

Türkiye Kayak Federasyonunda görevli kayakçılar tarafından açılan "2020-2021 kayak sezonu hayırlı olsun" yazılı pankartla pistte kayak yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Dağı'nı bir numaralı kayak merkezi yapmak istediklerini belirtti.

Erciyes'in Kayseri'nin gurur kaynağı olduğuna değinen Büyükkılıç, güvenli kayak merkezi sertifikası alan Erciyes'e ilginin yoğun olduğunu aktardı.

Salgın koşullarına uyulduğunu ve güvenli ortamda kayak yapılmasının amaçlandığını vurgulayan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Kurallara uyma yönünde de hepimiz gayret göstereceğiz. Hepimiz dikkat edeceğiz. Hepimiz kurallara uyacağız. Yurt dışından charter seferleri 19 Aralık'ta başlıyor. Haftada en az 10 uçak gelecek. Bunun içerisinde Rusya, Ukrayna, Polonya, Belarus ve diğer ülkeler var. Turlar halinde otellere gelip yerleşen dostlarımız rahatlıkla burada kayabilecek. Yabancı misafirlerimiz kontrollü ve güvenli bir şekilde ilimize gelip, ilimizden ayrılacaklar."

Öte yandan açıklamada, Kayseri Erciyes Kayak Merkezi'ne, 193 yıldır faaliyetlerini sürdüren Bureau Veritas tarafından güvenli kayak merkezi (Safe Ski Resort) sertifikası verildiği ve Erciyes'in dünyada bu belgeyi alan "ilk ve tek" kayak merkezi olduğu belirtildi.

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