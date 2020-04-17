  • BIST 97.881
  • Altın 379,353
  • Dolar 6,9501
  • Euro 7,5258
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 10 °C
»

Ercüment Ovalı kim?

Henüz 38 yaşındayken profesör ünvanını alan ve adından dünyada söz ettirebilmiş Ercüment Ovalı kimdir? Son günlerde "23 Nisan için sözleştik" ifadesi ile umut kaynağı olarak ünlenen Ovalı’nın hayatı ve meslek kariyeri nasıl?
Ercüment Ovalı kim?

Ovalı, Sosyal medya hesabından, "23 Nisan için sözleştik" ifadesini kullanınca koronavirüs ilacı hakkında umut vermişti. Peki, Henüz 38 yaşındayken profesör ünvanını alan ve adından dünyada söz ettirebilmiş Ercüment Ovalı aslında kimdir? İşte Ercüment Ovalı’nın hayat hikayesi…

Ercüment Ovalı kimdir?

ercumen-ovali.jpg

Hematoloji Uzmanı Profesör Doktor Ercüment Ovalı 1961 yılında Kırıklareli Babaeski’de dünyaya geldi.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tıp eğitim hayatına başlamış ardından 19 Mayıs Üniversitesinde iç hastalıkları ihtisası, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesinde ise Hematoloji üst ihtisasını tamamlamıştır.

Ercüment Ovalı Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde 2009 yılına kadar transplant ünitesi sorumlusu olarak çalışmalar gerçekleştirmiştir. Ovalı Türkiye'nin ilk hücre işlem labaratuvarını açmıştır.

Ercüment Ovalı kimdir?

Profesör ünvanını 38 yaşında alan Ercüment Ovalı günümüzde özel bir hastanenin Kemik İliği Nakli ekibinde Hematoloji Bilim Dalı Uzmanı ve aynı hastanen Hücre Laboratuvarı Direktörü olarak görevini sürdürmektedir. GMP ve Hücre tedavi ürünleri danışmanlığını yapmaktadır.

2017 yılında Amerika'dan Kan ve kök hücreden yapay deri üreten Prof. Dr. Ercüment Ovalı için, En İyi Deneysel Araştırma ünvanı ödülü verilmiştir.

Türkiye'de Hücre Laboratuvarı olarak GMP ruhsatını aldıran tek kişi olan Prof. Dr. Ercüment Ovalı buluşları ile dünyaya adını duyurmayı başarmış çalışmaları ile ilklere imza atmaya devam etmektedir.

ercumen-odul.jpg

2018 yılında (Men of the Year Bilim Ödülü) GQ töreninde aldığı Yılın Bilim Ödülü'nü, Şehit Eren Bülbül, Şehit Astsubay Ferhat Gedik ve Afrin'deki askerlerimiz adına aldığını ve ödülü Mehmetçiklerimize adadığını açıklamıştır.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mustafa Sagir kim? TRT’nin yeni dizisi Ya İstiklal Ya Ölüm’de gördüğümüz Mustafa Sagir kim?24 Mart 2020 Salı 13:11
  • Harvey Weinstein kimdir? Harvey Weinstein koronavirüse mi yakalandı?23 Mart 2020 Pazartesi 11:12
  • Hacı Taşan kimdir? Neşet Ertaş’ın Hacı Taşan türküsü ne?22 Mart 2020 Pazar 12:53
  • Barnier kimdir? Who is Barnier19 Mart 2020 Perşembe 14:34
  • Abdullah Ustaosmanoğlu kimdir?16 Mart 2020 Pazartesi 11:20
  • Oytun Erbaş kimdir? Oytun Erbaşın biyografisi…13 Mart 2020 Cuma 12:21
  • Mustafa Tutuk Kimdir? biyografisi...06 Mart 2020 Cuma 16:24
  • İsmail Coşar kimdir? İsmail Coşar’ın hayatı…04 Mart 2020 Çarşamba 10:19
  • Musa Kazım Arıcan kimdir? Hayatı ve kariyeri…02 Mart 2020 Pazartesi 10:37
  • BİK Ankara İl Müdürlüğü’ne atanan Murat Yürekli kimdir?27 Şubat 2020 Perşembe 10:46
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti