Ercüment Ovalı kim?

Henüz 38 yaşındayken profesör ünvanını alan ve adından dünyada söz ettirebilmiş Ercüment Ovalı kimdir? Son günlerde "23 Nisan için sözleştik" ifadesi ile umut kaynağı olarak ünlenen Ovalı’nın hayatı ve meslek kariyeri nasıl?

Ovalı, Sosyal medya hesabından, "23 Nisan için sözleştik" ifadesini kullanınca koronavirüs ilacı hakkında umut vermişti. Peki, Henüz 38 yaşındayken profesör ünvanını alan ve adından dünyada söz ettirebilmiş Ercüment Ovalı aslında kimdir? İşte Ercüment Ovalı ’nın hayat hikayesi…

Ercüment Ovalı kimdir?

Hematoloji Uzmanı Profesör Doktor Ercüment Ovalı 1961 yılında Kırıklareli Babaeski’de dünyaya geldi.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tıp eğitim hayatına başlamış ardından 19 Mayıs Üniversitesinde iç hastalıkları ihtisası, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesinde ise Hematoloji üst ihtisasını tamamlamıştır.

Ercüment Ovalı Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde 2009 yılına kadar transplant ünitesi sorumlusu olarak çalışmalar gerçekleştirmiştir. Ovalı Türkiye'nin ilk hücre işlem labaratuvarını açmıştır.

Ercüment Ovalı kimdir?

Profesör ünvanını 38 yaşında alan Ercüment Ovalı günümüzde özel bir hastanenin Kemik İliği Nakli ekibinde Hematoloji Bilim Dalı Uzmanı ve aynı hastanen Hücre Laboratuvarı Direktörü olarak görevini sürdürmektedir. GMP ve Hücre tedavi ürünleri danışmanlığını yapmaktadır.

2017 yılında Amerika'dan Kan ve kök hücreden yapay deri üreten Prof. Dr. Ercüment Ovalı için, En İyi Deneysel Araştırma ünvanı ödülü verilmiştir.

Türkiye'de Hücre Laboratuvarı olarak GMP ruhsatını aldıran tek kişi olan Prof. Dr. Ercüment Ovalı buluşları ile dünyaya adını duyurmayı başarmış çalışmaları ile ilklere imza atmaya devam etmektedir.