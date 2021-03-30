Erdek Belediyesi’ne çöp kamyonu alınacak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Balıkesir ilçesi Erdek’te belediye, Çevre ve Koruma Kontrol Müdürlüğü’nce kullanılmak üzere 3 adet çöp kamyonu alacak.
Erdek Belediyesi çöp kamyonu alım ihalesi “Yalı Mahallesi Cumhuriyet Meydanı” adresinde yapılacak. Başvurular da bu adresten alınacak.
İhale ve Teklif Açma Tarihi: 29.04.2021
İlan detayları için TIKLAYIN.
Gazeteilksayfa.com
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.