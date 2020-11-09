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Erdemir, Kümaş Manyezit için masaya oturdu

OYAK Genel Müdürü ve Erdemir Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Savaş Erdem, "Bu adım, demir çelik ve çimento sektöründeki şirketlerimizle önemli bir entegrasyon olacak ve maliyetlerimizi düşürecek" dedi.
Erdemir, Kümaş Manyezit için masaya oturdu

OYAK, bünyesinde bulundurduğu Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları TAŞ (Erdemir) üzerinden Kümaş Manyezit Sanayi AŞ'yi satın almak üzere Yıldız Holding ile görüşmelere başladığını duyurdu.

Erdemir'den yapılan açıklamaya göre, Yıldız Holding ve onun girişim sermayesi şirketi Gözde Girişim ortaklığında faaliyet gösteren Kümaş, dünya kriptokristalin manyezit cevherinin yaklaşık yüzde 20'sine sahip bulunuyor.

Ağırlıklı olarak demir çelik ve çimento sektörlerinde kullanılan refrakter ürünlerini üreten Kümaş, iç piyasadaki ihtiyacı karşıladığı gibi önemli oranda ihracat da yapıyor.

Erdemir, 1972'den bu yana Kütahya'da operasyonlarını sürdüren ve 2012'de Yıldız Holding bünyesine katılan Kümaş Manyezit'i satın alma öncesinde kapsamlı inceleme (due diligence) çalışmaları yapacak, finansal, hukuki ve operasyonel süreçlerin ardından da teklif verecek.

"Stratejik sektörlerde konumlanmaya devam edeceğiz"
OYAK Genel Müdürü ve Erdemir Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Savaş Erdem, Türkiye'nin zengin ve kıymetli manyezit kaynaklarının verimli kullanılması, bu varlıklardan sürdürülebilir getiri elde edilmesi, ülke ekonomisine katkıda bulunulması ve kaynakların uluslararası entegrasyon için kullanılması hedeflerini gerçekleştirmek istediklerini belirtti.

Yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren OYAK şirketleri içerisinde sinerji yaratacak, milli ekonomiye katkı sağlayacak ve uluslararası platformda Türkiye'yi güçlü konuma taşıyacak hamlelerde bulunduklarını vurgulayan Erdem, şunları kaydetti:

"Kümaş, sahip olduğu nitelikli rezervler dolayısıyla hem yurt içindeki hem de Avusturya, Hindistan, Çin gibi önemli refrakter üreticilerinin bulunduğu ülkelerdeki yatırımcıların yoğun ilgisini çekmektedir. Bu değeri OYAK bünyesine katabilmek, ülkemiz ve milli kaynaklar adına önem arz etmektedir. Bu yatırımla demir, çelik ve çimento sektörlerindeki faaliyetlerimize entegrasyon sağlamayı planlıyoruz. Dolayısıyla bu adım, demir çelik ve çimento sektöründeki şirketlerimizle önemli bir entegrasyon olacak ve maliyetlerimizi düşürecek. Zengin rezerv ve ham madde avantajıyla birlikte hem yerli sanayicilerimize ham madde tedariki anlamında fırsatlar yaratılması hem de ihracat potansiyeliyle ülkemizi bu alanda da stratejik bir konuma taşımayı hedefliyoruz. OYAK olarak stratejik sektörlerde konumlanmaya ve ülkemize katkıda bulunmaya devam edeceğiz."

Erdem, Kümaş'ın ihracatta da önemli bir oyuncu ve Türkiye'ye döviz kazandıracak bir değer olduğuna dikkati çekerek, detaylı incelemelerde bulunacaklarını vurguladı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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