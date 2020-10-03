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Erdemli'de kivi, üreticisinin yüzünü güldürüyor

MERSİN'in Erdemli ilçesinde alternatif ürün olarak yetiştirilen, dalında 4 liradan alıcı bulan kivinin hasadı başladı. Üretici Mustafa Gürsoy, "Pazar sorunumuz yok. Fiyatlardan memnunuz. İnşallah böyle gider ve yüzümüz güler" dedi.
Erdemli'de kivi, üreticisinin yüzünü güldürüyor

Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, beraberinde Başkan Vekili Hasan Topçu ve genel sekreter Aydın Çiftçi ile birlikte ilçeye bağlı 1200 rakımlı Karaahmetli Mahallesi'nde Mustafa Gürsoy’a ait kivi bahçesindeki hasada katıldı. Dalında kilosu 4 liradan alıcı bulan kivi, üreticisinin de yüzünü güldürüyor. Başkan Şahin, Erdemli’de 680 dönüm arazide kivi yetiştiriciliği yapıldığını belirterek, "400 ile 1300 rakımda yetiştirilen kivilerden yıllık 410 ton kivi üretimi gerçekleştiriliyor. Alternatif ürün olarak yetiştirilen kivinin dalında kilosu 4 TL'den alıcı buluyor. Özellikle büyükşehirlere gönderilen kivi, ilçemizde her geçen yıl üretimi artan bir meyve haline geldi. Ziraat Odası bünyesinde yetiştirdiğimiz kivi fidanlarımız çiftçilerimizin talebi üzerine isteyene veriliyor ve kivi dikim alanı genişliyor. Hasadımızın bol bereketli geçmesini temenni ediyorum" dedi.

PAZAR SORUNU YOK

Karaahmetli Mahallesi'nde 3,5 dönüm alanda kivi yetiştiriciliği yapan Mustafa Gürsoy ise, “Bu tarlada daha önce domates yetiştiriyorduk. 3 yıl önce kivi fidanlarını diktik ve hasadını yapıyoruz. Şu anda dalında 4 liradan alıcı buluyor. Pazar sorunumuz yok. Şu an fiyatlardan memnunuz. İnşallah böyle gider ve yüzümüz güler" diye konuştu.

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