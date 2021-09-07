  • BIST 1.454,740
  • Altın 481,09
  • Dolar 8,3400
  • Euro 9,8600
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 17 °C
»

Erdoğan: 19 yılda toplamda 567 kilometre uzunluğunda 364 tüneli hizmete açtık

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 19 yılda 567 kilometre uzunluğunda 364 tünelin hizmete açıldığını duyurdu.
Erdoğan: 19 yılda toplamda 567 kilometre uzunluğunda 364 tüneli hizmete açtık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı tamamlanan ve çalışmaları devam eden tünellere ilişkin açıklamada bulundu. Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dağları deldik, denizleri aştık, son 19 yılda toplamda 567 kilometre uzunluğunda 364 tüneli hizmete açtık, ülkemize ve milletimize kazandırdık. Eser ve hizmet siyaseti ile hayallerimizi gerçeğe dönüştürmeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın paylaşımında yer alan görselde kara yolu tünel uzunluğunun 2002'de 50 kilometreyken 2021'de 617 kilometre olduğu belirtildi. 2003- 2021 yılları arasında 567 kilometre uzunluğunda 64,9 milyar TL değerinde 364 tünelin yapıldığı, 2021 yılında ise 12 adet tünelin tamamlandığı kaydedildi. Ayrıca, 431 kilometre uzunluğunda 49,4 milyar TL maliyetinde 108 tünelin yapım çalışmalarına devam edildiği ve 2023 yılına kadar yol ağına 647 kilometre uzunluğunda 470 tünelin daha hizmete açılacağı aktarıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Çavuşoğlu: Nerede olursa olsun, darbelere karşıyız07 Eylül 2021 Salı 15:38
  • Milli Eğitim Bakanı Özer'den kritik yüz yüze eğitim toplantısı!07 Eylül 2021 Salı 15:37
  • Türkiye ile Mısır arasında yeni dönem! Peş peşe görüşmeler07 Eylül 2021 Salı 15:36
  • Ağrı Valisi Varol: Sınırımız 81,3 kilometrelik duvarla daha güvenli07 Eylül 2021 Salı 15:35
  • Palu davasının kilit ismine ağırlaştırılmış müebbet hapis07 Eylül 2021 Salı 15:32
  • KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Rumlarla bir ortaklık artık geride kalmıştır07 Eylül 2021 Salı 15:16
  • Antalya'da korkutan deprem!07 Eylül 2021 Salı 14:31
  • Hain saldırı! 1 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı07 Eylül 2021 Salı 14:26
  • İzmir'de makilik yangını07 Eylül 2021 Salı 14:11
  • Ankara'da metro inşaatında göçük07 Eylül 2021 Salı 13:46
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti