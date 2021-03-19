  • BIST 1.541
  • Altın 405,384
  • Dolar 7,2353
  • Euro 8,6154
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya 7 °C
»

Erdoğan: 2023'e Cumhur İttifakı olarak çok güçlü bir şekilde hazırlanıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2023'e Cumhur İttifakı olarak çok güçlü bir şekilde hazırlanıyoruz, hazırlanacağız." dedi.
Erdoğan: 2023'e Cumhur İttifakı olarak çok güçlü bir şekilde hazırlanıyoruz

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Biden'ın Putin hakkındaki sözlerine ilişkin, "Sayın Biden'ın Putin ile ilgili bu ifadeleri, bir devlet başkanına yakışmayan bir ifadedir. Bir devlet başkanının kalkıp Rusya gibi bir devlet başkanına böyle bir ifadeyi kullanması gerçekten kabul edilebilir, yenilir, yutulur bir ifade değildir. Bana göre de Sayın Putin gerçekten çok çok akıllıca, çok şık bir cevap vermek suretiyle de gereğini yapmıştır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını kıldığı Üsküdar'daki Kerem Aydınlar Camisi çıkışında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkındaki sözlerine ilişkin değerlendirilmesini sorması üzerine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Doğrusu Sayın Biden'ın Putin ile ilgili bu ifadeleri, bir devlet başkanına yakışmayan bir ifadedir. Bir devlet başkanının kalkıp Rusya gibi bir devlet başkanına böyle bir ifadeyi kullanması gerçekten kabul edilebilir, yenilir, yutulur bir ifade değildir. Bana göre de Sayın Putin gerçekten çok çok akıllıca, çok şık bir cevap vermek suretiyle de gereğini yapmıştır."

Erdoğan, bugün Avrupa Birliği (AB) Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen ile yapacağı görüşmede hangi konu başlıklarının ele alınacağının sorulması üzerine, "Şu anda Avrupa Birliğinin daha önce dedikodusu çok yapılan yaptırımlar ile ilgili konuyu askıya aldı diye yeni bazı gelişmeler var. Biz tabii bu sürece yönelik şu anda başta Doğu Akdeniz olmak üzere bütün bunları ele almak suretiyle bir NATO ülkesi olan Türkiye'nin Avrupa Birliğinden beklentilerini ve bunun yanında da tabii Avrupa Birliği ile ilgili olarak gerek gümrük birliği, gerek vize konusu buna benzer birçok konular var ki bunları tekrar karşılıklı olarak değerlendirme fırsatını bulacağız." değerlendirmesini yaptı.

Dün Suriye'den Kilis'e roket atılmasına ilişkin soruya da Erdoğan, bunun son bir hafta ,10 gün içerisindeki gelişmelerin tezahürü olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Daha önce bir yanlış daha yapıldı, bu tabii rejim tarafından yapılan uygulamalar ve bunun karşılığında da biz fırtınalarımızla onlara gerekli cevabı verdik. Şimdi Kilis'e yapılan saldırı tabii ki kabul edilebilir bir saldırı değil. Bunun da cevabını yine haddiyle, misliyle verdik, veriyoruz, vereceğiz."

"Konuşmam 2023'ün adeta manifestosu olacak"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin çarşamba günü yapılacağı kongresine ilişkin soru üzerine, kongreler için ön hazırlıkları kararlı bir şekilde yaptıklarını belirterek, şu anda sloganlardan, çarşamba günü yapacağı konuşmaya varıncaya kadar her şeyin en ideal şekliyle hazırlandığını söyledi.

Çarşamba günü yapacağı konuşmanın adeta 2023'ün bir manifestosu olacağını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin gerek insan haklarıyla ilgili yaptığım reform paketi, gerekse ekonomi paketiyle ilgili bütün bunları kapsayan çok daha geniş anlamda bir konuşmayı şu anda planlamış durumdayım. İnşallah çarşamba günü bu konuşmamızı ifade ederek aynı zamanda da tabii AK Parti olarak Milliyetçi Hareket Partisiyle bir Cumhur İttifakı olarak 2023'e doğru çıktığımız bu yolda, bu dayanışmamızın gereği nelerdir, neler olacaktır, bunları da en güzel şekilde inşallah ifade edeceğiz."

Erdoğan, çok farklı bir dönemde, koronavirüs sürecinde kongrelerin gerçekleştirildiğini anımsatarak, MHP'nin de genel kurulunu yaptığını söyledi.

AK Parti'nin de bir taraftan genel kurulunu yapacağını dile getiren Erdoğan, "Bütün belde, ilçe ve il kongrelerimizi bütün bu zor şartlarda hızlı bir şekilde gerçekleştirdik. Şimdi de büyük kongrelerimizi yaparak 2023'e inşallah Cumhur İttifakı olarak çok güçlü bir şekilde hazırlanıyoruz, hazırlanacağız. İnşallah 2023 Türkiye'de yeni bir dönüşüm süreci olacak. Bu yeni dönüşümle birlikte de inşallah 2024 ve ondan sonrasının hazırlıkları devam edecektir." şeklinde konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hollywood yıldızı Jason Statham'ın Antalya paylaşımına beğeni yağdı19 Mart 2021 Cuma 12:53
  • Lastik bot alabora oldu; 3 kaçak göçmen öldü19 Mart 2021 Cuma 12:52
  • Bakan Pekcan: Esnafın borçları 6 ay ertelendi19 Mart 2021 Cuma 12:34
  • Türkiye, Afganistan meselesinde adil ve kalıcı barışa ulaşılmasını istiyor19 Mart 2021 Cuma 12:31
  • Bakanlar Soylu ve Kurum, çok sayıda evin yandığı Yusufeli ilçesi Dereiçi köyünde incelemelerde bulundu19 Mart 2021 Cuma 12:30
  • Avrupa'da yeniden yükselen Kovid-19 vakaları 'üçüncü dalga' endişesini artırıyor19 Mart 2021 Cuma 11:34
  • Nijerya'da silahlı kişilerin yeni hedefi: Öğrenciler19 Mart 2021 Cuma 11:33
  • Almanya’da aşırı sağcıların işlediği suçlar 2 yıldan beri yeniden artışa geçti19 Mart 2021 Cuma 11:32
  • Bakan Selçuk: Artvin'deki yangından etkilenen vatandaşlara 1,5 milyon lira kaynak aktarıldı19 Mart 2021 Cuma 11:18
  • Bakan Kurum: Artvin Yusufeli'ndeki yangında 193 bağımsız bölümde hasar tespit ettik19 Mart 2021 Cuma 11:17
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti