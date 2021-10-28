Erdoğan açıkladı: Atatürk Havalimanı için karar verildi

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'na yeni Millet Bahçesi yapılacağını açıkladı. Erdoğan, Türkiye'ye kazandırılan 3 milyar 157 milyon dolarlık kaynağın da yeşil iklim dostu projeler için kullanılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara AKM Millet Bahçesi açılış töreninde konuşuyor. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

21 riski, 33 yapı alanında 91 bin konutun deprem dönüşüm çalışmaları ve dar gelirli vatandaşlarımıza yönelik 12 bin 500 sosyal konutun inşası sürüyor. Şehirlerimizin çehresini değiştiriyoruz.

İnşallah 2053 vizyonumuzun ilk ve en iddialı hedefi olarak belirlediğimiz 'Yeşil Kalkınma Devrimi'nin lokomotif şehri Ankara olacaktır.

ATATÜRK HAVALİMANI'NA YENİ MİLLET BAHÇESİ

Bir de müjde vermek istiyorum. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda da Cumhuriyet'imizin 100. yılına yakışır bir millet bahçesi kuruyoruz. Bu yılın sonunda ihalesini yapacağımız millet bahçesinin hem ülkemizin hem İstanbul'un şanına yakışır bir eser olacağına inanıyorum.

"YEŞİL İKLİM DOSTU PROJELER İÇİN KULLANACAĞIZ"

Dünya Bankası ve gelişmiş ülkeler vasıtasıyla Türkiye'ye kazandırdığımız 3 milyar 157 milyon dolarlık kaynağı yeşil iklim dostu projeler için kullanacağız.