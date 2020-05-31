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Erdoğan açıkladı: Sigaraya yeni zam yolda

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştuğu Dünya Tütüne Hayır Günü programında konuştu.
Erdoğan açıkladı: Sigaraya yeni zam yolda

Sigara karşıtlığıyla bilinen ve sigara içenlerden bırakma sözü karşılığında paketlerin üzerine tarih yazarak alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sigaraya karşı yürütülen mücadelede yeni vergilerin yolda olduğunun sinyalini verdi. Dünya Tütüne Hayır Günü'nde konuşma yapan Cumhurbaşkanı şunları söyledi:

"SİGARA MÜPTELASI VATANDAŞLARIMIZI ÇOK SEVİYORUZ"

"Biz bu sigara müptelası olan vatandaşlarımızı çok seviyoruz. Onların sigara fiyatlarını arttıralım, belki o zaman bu işten yavaş yavaş kaçarlar diye düşünüyoruz fakat yine de kaçmıyorlar nedense? Ama biz yine vergiyi sigaraya bindireceğiz, böylece de bu yola devam edeceğiz. Özellikle BM, Yeşilay, TÜBİTAK olarak da bu konudaki vergi dışı çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Bu mücadelemizi de sonuna kadar devam ettireceğiz.

"HER ADIMIMIZ ENGELLENMEYE ÇALIŞILDI"

Alkol düzenlemesinden uyuşturucuyla mücadeleye kadar her adımımız engellenmeye çalışıldı. Türkiye 1970'lerde 'İnşallah bol bol içki ve sigara içilir.' temennisiyle meyhane açan, Gümrük ve Tekel bakanları dahi görmüştür.

"TÜTÜN ENDÜSTRİSİ KENDİ KASALARINI DOLDURDU"

Gençlerimizi sigara, içki ve uyuşturucunun zararlarına karşı ne kadar bilinçlendirirsek, geleceğimize o denli güvenle bakabiliriz. Tütün endüstrisi on yıllardır kendi kasalarını doldururken, milyonlarca genci özgürlüğünden etmiş, bağımlı bir hayata hapsetmiştir.

"EN ÇOK VERGİ YÜKÜNÜ SİGARAYA YÜKLÜYORUZ"

Gençlerimizi sigara, içki ve uyuşturucunun zararlarına karşı ne kadar bilinçlendirirsek, geleceğimize o denli güvenle bakabiliriz. Tütün endüstrisi on yıllardır kendi kasalarını doldururken, milyonlarca genci özgürlüğünden etmiş, bağımlı bir hayata hapsetmiştir. En çok vergi yükünü sigaraya yüklüyoruz."

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