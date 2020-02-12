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Erdoğan açıkladı: Trump ile görüşecek mi?

Grup toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan , "Trump ile her an görüşebilirim" dedi.
Erdoğan açıkladı: Trump ile görüşecek mi?

Başkan Erdoğan partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. ABD Başkanı Trump ile görüşecek mi sorusuna, Başkan Erdoğan 'her an olabilir' yanıtını verdi.

"EN KISA ZAMANDA RUSYA'DA GÖRÜŞME OLACAK"

Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin bilgi veren Erdoğan, “Şu anda İdlib’teki devam eden süreci Putin ile değerlendirdik. Bu değerlendirmede karşılıklı şu andaki askerlerimizin, rejim güçlerinin, hatta hatta Rusya’nın vermiş olduğu hasarlar konusunu ele aldık. Bu konuyla ilgili olarak askerlerimizin Türkiye’de, Dışişleri, Savunma ve İstihbaratın da Moskova’da bir araya gelmeleri konusunda Putin ile mutabakata vardık. En kısa zamanda bu görüşmeleri yapacaklar” ifadelerini kullandı.

"İLTİCA HAREKETİNİ DURDURMAK İÇİN ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ"

Barış Pınarı Harekatı'nın aynı kararlılıkla devam ettiğini vurgulayan Erdoğan, “Arada geri adım atma söz konusu değil. Tel Abyad’tan Resulayn’a kadar, Tel Rıfat zaman zaman oradaki çalışmalar zaten belli bin zeminde yürüyor. Şu anda gündemimizde olan ağırlıklı olarak İdlib. Çünkü İdlib’ten Türkiye’ye yönelik malum bir iltica hareketi var. Bu iltica hareketine de pek müsamaha ile bakmak istemiyoruz. Onu engellemek için de Suriye topraklarında bazı çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalışmaları yaparak o insanları orada iskan edelim istiyoruz” dedi.

KADİR ŞEKER SORUSUNA CEVAP

Konya'da şiddet gören kadını kurtarmak isterken katil olan Kadir Şeker'le ilgili soruya Erdoğan, “Şimdi orada Kadir insani, vicdani bir durum sergiledi. Bundan sonraki süreç tamamen yargı ile ilgili bir süreç. Temenni ederiz ki adil bir karara varırlar” cevabını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin “Yakın bir zamanda ABD Başkanı Donald Trump ile bir görüşmeniz olacak mı?” sorusuna ise “Olabilir, her an olabilir” yanıtını verdi.

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