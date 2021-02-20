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Erdoğan açıklamıştı! Ve bir ilimizden kademeli normalleşme kararı, tarih verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın illerdeki kademeli normalleşme sürecine vaka durumuna göre, kentteki yetkililerin karar vereceğini açıklamasının ardından Bartın'da kademeli normalleşme süreci kararları alındı.
Erdoğan açıklamıştı! Ve bir ilimizden kademeli normalleşme kararı, tarih verildi

Toplantıda alınan kararlara göre 1 Mart tarihinden itibaren il genelindeki tüm okullarda yüz yüze eğitime geçilecek. 1., 2., 3., 4., 8. ve 12'nci sınıflarda eğitim-öğretim haftada 5 gün olarak gerçekleşecek. 5., 6., 7., 9., 10. ve 11'inci sınıflar ise ikişerli gruplara ayrılacak.

İlk gruplarda eğitim-öğretim pazartesi- salı günleri, ikinci gruplarda ise eğitim-öğretim perşembe- cuma günleri gerçekleşecek. Çarşamba günleri ise okullarda dezenfeksiyon işlemleri yapılacak. Okullarda öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere hizmet veren kantinler de masa sandalyeler kaldırılarak ve öğrenci yoğunluğunu önceleyecek şekilde kısa süreli ve temel ihtiyaçların teminine yönelik satış yapılması koşulu ile açılacak.

ÜNİVERSİTEDE YÖK'ÜN KARARLARI DOĞRULTUSUNDA EĞİTİM TAMAMEN ÇEVRİMİÇİ

Bartın Üniversitesi'nde bahar dönemi teorik eğitimler, Yüksek Öğretim Kurulu'nun kararları doğrultusunda tamamen çevrimiçi yapılacak. Uygulamalı eğitimler ise azami tedbirler sağlandıktan sonra mümkün olan en uygun şartlarda kademeli olarak yüz yüze yapılabilecek. Uygulamalı eğitimler için şehir dışından gelecek üniversite öğrencileri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ait yurtlarda ve ayrı ayrı odalarda misafir edilecek. 

1 MART'TAN İTİBAREN KALDIRILACAK

65 yaş ve üzeri tüm vatandaşların umumi pazar yerlerine girmelerindeki kısıtlama 1 Mart tarihinden itibaren kaldırılacak.  

BARTIN'IN ORTALAMASI 100 BİN KİŞİDE 44,69

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın duyurduğu 8-14 Şubat tarihleri arasında illere göre haftalık vaka sayısı haritasında Bartın'ın ortalaması 100 bin kişide 44,69 olarak bulunmuştu.

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