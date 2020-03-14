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Erdoğan, Aliyev ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev görüşmesinde, koronavirüs salgınına önlem olarak hava ve kara yolu ulaşımının geçici süreyle durdurulması kararı alındı.
Erdoğan, Aliyev ile telefonda görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir  görüşme gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Aliyev'in görüşmesinde, ikili ilişkiler ve bölgesel konuların yanı sıra, dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı alınması gereken önlemler ele alındı.

KARA VE HAVA YOLU ULAŞIMI DURDURULDU

İki lider, koronavirüse karşı alınan önlemler çerçevesinde kargo hariç karşılıklı kara ve hava yolu ulaşımının geçici süreyle durdurulmasını kararlaştırdı.

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