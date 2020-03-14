Erdoğan, Aliyev ile telefonda görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir görüşme gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Aliyev'in görüşmesinde, ikili ilişkiler ve bölgesel konuların yanı sıra, dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı alınması gereken önlemler ele alındı.
KARA VE HAVA YOLU ULAŞIMI DURDURULDU
İki lider, koronavirüse karşı alınan önlemler çerçevesinde kargo hariç karşılıklı kara ve hava yolu ulaşımının geçici süreyle durdurulmasını kararlaştırdı.
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