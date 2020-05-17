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Erdoğan askerlerin bayramını kutladı

Erdoğan askerlerin bayramını kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Namaz Dağı üs bölgesinde askerlerle iftar yapan Bakan Soylu ile telefonla görüşerek askerler ve ailelerinin bayramını kutladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,  Namaz Dağı üs bölgesinde görev yapan askerlere ziyaret gerçekleştirdi.

Soylu daha sonra burada askerlerle iftar yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Namaz Dağı'nda askerlerle iftar yapan Bakan Soylu ile telefonla görüşerek askerler ve ailelerinin bayramını kutladı.

Bakan Soylu ile telefonda konuşan Erdoğan şu mesajları iletti:

TERÖRLE MÜCADELENİN UÇ NOKTASINDAYIZ

Sayın Bakanım, sayın komutanlar, sayın komandolarımız, kardeşlerimiz öncelikle Ramazan ayını kutluyorum. Şu an da tam böyle terörle mücadelenin uç noktasındasınız. Allah yar yardımcımız olsun inşallah. Sizin ortaya koyduğunuz bu duruş, bu mücadele Allah'ımıza hamdolsun bizi çok farklı bir noktaya getirdi.

Terörle mücadelede sizin bu duruşunuz inanıyorum ki teröristleri tamamen onları yokluğa mahkum ettiği gibi, özellikle milletimizin size olan bağlılığını, size olan sevgisini devamlı arttırmaktadır.

BU DÖNEM FARKLI BİR MÜCADELE SÜRÜYOR

Koronavirüs belasının olduğu bu dönemde hakikaten farklı bir mücadele sürüyor. Sizler bu mücadelenin yapıldığı dönemde hem bu mücadeleyi hem de teröre karşı mücadeleyi sürdürüyorsunuz. Allah yardımcımız olsun inşallah.

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