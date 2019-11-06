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Erdoğan: Bağdadi'nin hanımını da yakaladık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 70. Yıl Kutlama Töreni'nde konuşuyor. Terörle mücadeleye ilişkin bilgi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bağdadi'nin eşinin de yakalandığını açıkladı.
Erdoğan: Bağdadi'nin hanımını da yakaladık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 70. Yıl Kutlama Töreni'nde konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Ülkemizde ilahiyat kurumlarını daha ileriye taşımak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Niçin ilahiyat mezunları öğretmenlik için görev almada tereddütler yaşar? Öğretmen bulmada maalesef sıkıntı yaşıyoruz. Nedense ilahiyat mezunları öğretmen olmaya teşebbüs etmiyor. Birçok imam hatiplerde Kur'an derslerinin boş geçtiğine şahidim.

SİZ ALTÜST EDECEKSİNİZ

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine hoca bulunmuyor dersem yalan söylemiş olmam. İnşallah bu mevcut durumu altüst edecek bir nesil görüyorum. Dindar bir nesil sizin ellerinizde yetişecek. Dindar gençlik yetiştiği zaman tinerciyi, hırsızı, alkolikleri görmeyiz.

İÇİMİZDEN CUMHURBAŞKANI ÇIKTI

Tek parti dönemi milletle inancı arasındaki irtibatı cenaze yıkama seviyesine düşürme gayesiyle hareket edilmiştir. Ama bizim içimizden doktoru da çıktı, mühendisi de çıktı, hakimi de savcısı da çıktı, elhamdülillah cumhurbaşkanı da çıktı.

BAĞDADİ'NİN HANIMINI YAKALADIK

Bağdadi kendini tünelde öldürdü. Biz de hanımını yakaladık. Ama ABD gibi yaygara yapmadık. İlk defa şimdi açıklıyorum. Aynı şekilde kız kardeşini yakaladık.

SİZ KENDİNİZE BAKIN

Terörist masumların kanını dökendir. Müslümandan terörist olmaz. İslam'a terör diyen Batı kendine baksın. Batının caddelerinde, sokaklarında terörist başının paçavralarıyla dolaşıyorlar.

ABD, FETÖ elebaşını 99'da niçin davet etti, niçin şu anda bize teslim etmiyor? 15 Temmuz şehitlerimizin hesabını sormak bizim görevimiz. Başına sarık sanan, üzerine cübbe giyen, ağzından ayetler dökülen teröristbaşlarının adeta nöbetleşe sürdürdükleri faaliyetlerden tek zarar gören Müslümanlardır."

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