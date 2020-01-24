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Erdoğan: Beklentimiz ülkemizin beyin göçünün çekim merkezi durumuna dönüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Uluslararası toplumun Suriye'de düştüğü hataya Libya'da düşmemesini temenni ediyoruz." dedi.
Erdoğan: Beklentimiz ülkemizin beyin göçünün çekim merkezi durumuna dönüşmesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Angela Merkel ile "Türk-Alman Üniversitesi Yeni Binalarının Açılış Töreni"ne katıldı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel'le gerçekleştireceği ikili görüşmeyle ilgili, "İkili ilişkilerimizin yanı sıra Libya başta olmak üzere bölgesel meseleleri ayrıntılı şekilde ele alacağız." dedi.

Erdoğan, "Türk Alman Üniversitesine her türlü desteği vermeye devam edeceğiz." diye konuştu. 

"Türk ve Alman dostluğunun sembolü haline gelmesini diliyorum"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "1,5 asırlık yolculuğu olan Alman Lisesi gibi Türk Alman Üniversitesinin de Türk ve Alman dostluğunun sembolü haline gelmesini diliyorum." dedi.

Erdoğan, "Ülkemizdeki yükseköğretim seviyesinin hem nicelik hem de nitelik olarak yükseltilmesi amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bir dönem ülkemizde marjinal odakların sürekli istismar ettiği yıllarca protestolara konu olan üniversite harçlarını biz kaldırdık."

"Uluslararası öğrenci sayımız 172 bin"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uluslararası öğrenci sayımız, 15 binden 172 bine ulaştı." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Beklentimiz ülkemizin nitelikli yabancı öğretim elemanları için cazip hale gelmesi, beyin göçünün çekim merkezi durumuna dönüşmesidir." dedi.

"Yeni ortak üniversitelerin kuruluş süreçlerinde örneklik teşkil edecektir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Türk-İtalyan Üniversitesi gibi ortak üniversitelerin kurulmasına ilişkin çalışmalar devam ediyor." diye konuştu.

Erdoğan, "Türk-Alman Üniversitesinin başarısı, bu anlamda yeni ortak üniversitelerin kuruluş süreçlerinde örneklik teşkil edecektir." ifadelerini kullandı.

"Libya'daki kaos ortamı tüm Akdeniz havzasını etkileyecektir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir an önce sükunet sağlanmazsa Libya'daki kaos ortamı tüm Akdeniz havzasını etkileyecektir." diye konuştu.

Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Son birkaç haftadır yaşadıklarımız Libya için bir turnusol olmuştur."

Libya'daki terör örgütleriyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan:

"DEAŞ ve El Kaide gibi terör örgütleri ile lejyonerlerin palazlanmasını istemiyorsak çözüm sürecini hızlandırmamız gerekiyor."

Erdoğan,"Uluslararası toplumun Suriye'de düştüğü hataya Libya'da düşmemesini temenni ediyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Libyalı kardeşlerimizin barışı, huzuru ve geleceği için bu zor zamanlarında onların yanında olmayı sürdüreceğiz." diye konuştu.

"Bu krizi sonlandırmak en büyük hedefimizdir"
Erdoğan, "2 bin 400'den fazla kişinin ölümüne, 7 bin 500'den fazlasının yaralanmasına sebep olan bu krizi sonlandırmak en büyük hedefimizdir." dedi.

Libya konusunda düzenlenecek Berlin Konferansı hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Berlin Konferansı'nda olduğu gibi barış, çözüm, kan ve gözyaşının durması için atılan adımları güçlü bir şekilde destekleyeceğiz." dedi.

Erdoğan, "Barış planı, Libya'da siyasi istikrarın yeniden tesisi yönünde önemli bir adımdır, başarısı, kararların uygulamaya geçirilmesine bağlıdır." ifadelerini kullandı.

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