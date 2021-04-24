Erdoğan, Biden ile görüşmesinde, FETÖ'nün ABD'deki varlığı ve ABD'nin PKK/PYD'ye verdiği desteğin çözümünü vurguladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüşmesinde, FETÖ'nün ABD'deki varlığı ve ABD'nin Suriye’de PKK/PYD terör örgütüne verdiği destek gibi konuların çözüme kavuşturulmasının önemine vurgu yaptı.