Erdoğan: Biz güçlü bir milletiz, hep birlikte başaracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, 2 milyon dar gelirli aileye 1000 Türk Lirası nakit destek verileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs ile mücadeleye ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Ölümcül virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirleri yineleyen Erdoğan,"İlk günden itibaren koronavirüs salgınına karşı tüm kurumlarımız ve imkanlarımızla milletimizin yanında yer aldık." ifadelerini kullandı.

Tedbirlerle ve ekonomik destek paketleriyle vatandaşları krizin etkilerinden korumaya devam edileceğini belirten Erdoğan'ın paylaşımından satır başları;

2 MİLYON DAR GELİRLİ AİLEYE NAKİT DESTEK

"2 milyon dar gelirli aileye 1000 Türk Lirası nakit destek verilecek

Asgari ücretliye toplamda 7 milyar liralık ücret desteği sağlanacak.

Kamu kurumlarının misafirhaneleri tüm sağlık personeli için kullanıma açılacak.

32 BİN SAĞLIK PERSONELİ İSTİHDAMI

32 bin yeni sağlık personeli istihdam edilecek.

Yerli dezenfektan, koruyucu elbise gözlük ve maske üreten firmalara 6 milyon TL destek verilecek.

SAĞLIK PERSONELİNE ÜCRETSİZ ULAŞIM

Sağlık personelleri toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalanacak.

Kredi kartı ödemeleri haziran sonuna kadar ertelenebilecek.

Personel maaş gideri kadar ilave kredi limiti imkanı tanınacak."