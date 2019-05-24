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Erdoğan: Bu işi hırsızlara bırakmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul’daki Hacı Osman Torun Cami açılışında konuştu. Erdoğan:" Önümüzde de sandık var. Bu sandığın hakkını da vereceğiz. İnşallah hırsızlara bu işi bırakmayacağız" diye konuştu.
Erdoğan: Bu işi hırsızlara bırakmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

Önce merkezde camilerimiz mescitlerimizi yer alır ondan sonra binalarla genişler ve gelişir. Buraya önce binalar sonra Hacı Osman Torun cami yapılmış oldu. Adeta bir külliye gibi burası da faaliyette bulunulacak. Etrafta Selçuklu mimarisinin bir örneğini teşkil ediyor

"HIRSIZLARA BU İŞİ BIRAKMAYACAĞIZ"

Burada görev yapanlarından buranın hakkını vermeleri gerekir. Rabbim bizleri ramazana kavuşturduğu gibi inşallah ramazan bayramına da kavuştursun diyorum. Tabi sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Suriye’de Arakan’da Afganistan’da Libya’da olsun tüm İslam ülkelerinde bu sıkıntıları yaşıyoruz. Önümüzde de sandık var. Bu sandığın hakkını da vereceğiz. İnşallah hırsızlara bu işi bırakmayacağız. Kendi kültürlerinde şu gördüğünüz anlayışın olmadığı kişilere bunu bırakmayacağız inşallah. Gece gündüz çalışıp bu işin hakkını verelim.

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