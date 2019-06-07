Erdoğan çok sert konuştu: Türk soydaşlarımızın hakkını yedirmeyiz

Erdoğan açıklamasında Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle ilgili "Bölgenin bir defa çıkacak olan tüm petrol noktasında olabilir, başka olabilir bunun hepsinden Güney Kıbrıs'ın nasıl hakkı varsa Kuzey Kıbrıs'taki Türk soydaşlarımızın hakkı var.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Parti teşkilatımızın yapmakta olduğu çalışmalar var. İstanbul dışına çıkmış olan vatandaşlarımızın tabi bu seçim için geri dönüşleri çok ama çok önemli. Zira bu demokratik görevlerini tüm İstanbullu hemşerilerimin hakkıyla yerine getirmelerini bekliyoruz.

Özellikle şu anda milletvekili arkadaşlarımız, İstanbul dışındaki arkadaşlarımız yoğun bir şekilde bayram süreci içerisinde ve şu an o illerdeler. İllerden tüm, bu tür vatandaşlarımızı tekrar İstanbul'a dönmeleri noktasında onlarla hemhal oluyorlar.

En az kayıpla inanıyorum ki sandıklarda seçmenimiz görevini yerine getirecektir.

1 MİLYON 700 BİN SANDIĞA GİTMEYEN SEÇMEN...

İnşallah onu sıfıra yakın noktaya getirmek çok önemli.

DOĞU AKDENİZ'DEKİ RUM YÖNETİMİNİN ANLAŞMASI...

Bizler şu anda münhasır ekonomik bölgelerde biz özellikle Kuzey Kıbrıslı kardeşlerimin, Türk soydaşlarımızın haklarını sonuna kadar korumakta kararlıyız. Onun için de şu anda yeni aldığımız sondaj gemileri olsun, arama noktasındaki gemilerimiz olsun bunlar da bölgeye intikal ediyorlar. Onların da çalışmaları var.

Onların korumaları noktasında bütün yine silahlı kuvvetlerimiz, hepsi bölgedeler. Ve bölgenin bir defa çıkacak olan tüm petrol noktasında olabilir, başka olabilir bunun hepsinden Güney Kıbrıs'ın nasıl hakkı varsa Kuzey Kıbrıs'taki Türk soydaşlarımızın hakkı var. Bu hakkı da biz ilgisi alakası olmayanlara yedirmeyiz.