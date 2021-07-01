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Erdoğan: Dün kadına yönelik şiddetle nasıl mücadele ediyorsak bugün de yarın da mücadeleyi sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dün kadına yönelik şiddetle, kadınların insan olarak sahip oldukları haklarını kullanabilmesi konusunda nasıl mücadele ediyorsak bugün de yarın da mücadeleyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.
Erdoğan: Dün kadına yönelik şiddetle nasıl mücadele ediyorsak bugün de yarın da mücadeleyi sürdüreceğiz

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı Tanıtım Toplantısı”na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim kadına yönelik şiddetle mücadelemiz İstanbul Sözleşmesi'yle başlamadığı gibi bu sözleşmeden çekilmeyle de bitecek değildir." dedi.

Erdoğan,"Dün kadına yönelik şiddetle, kadınların insan olarak sahip oldukları haklarını kullanabilmesi konusunda nasıl mücadele ediyorsak bugün de yarın da mücadeleyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kadına yönelik şiddeti, tıpkı salgınla mücadelede olduğu gibi siyasi tartışmalara malzeme etmeden, samimiyetle ve objektif bir şekilde ele almamız gerekiyor." diye konuştu.

Erdoğan, kadına yönelik şiddetle mücadeleyle ilgili; "Yeni eylem planımızla mücadeleyi daha da güçlendiriyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Değişen şartlar ve ortaya çıkan ihtiyaçlar çerçevesinde gereken her türlü yasal ve idari tedbiri almayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

"Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı'nın ilk hedefini şiddetle mücadele mevzuatının gözden geçirilmesi ve etkin uygulanması olarak belirledik."

"Şiddet faillerinin ve şiddet uygulama ihtimali olan bireylerin öfke kontrollerinin sağlanabilmesine yönelik eğitimlere başlıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eylem planımızın asıl amacı toplumun kadına yönelik şiddete bakış açısını etkilemeye, değiştirmeye ve duyarlılıklarını artırmaya yönelik farkındalık oluşturmaktır." dedi.

Erdoğan, "Kadına yönelik şiddetle mücadele ancak toplumun tamamının iştirakiyle ve samimi katkısıyla başarıya ulaşabilir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kadına yönelik şiddetle mücadele aynı zamanda her biri canımızdan bir parça olan annemizin, eşimizin, kızımızın hakkını, hukukunu, onurunu korumanın da mücadelesidir." diye konuştu.

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