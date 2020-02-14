Erdoğan duyurdu: Kimse pişman olmadı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Pakistan İş Forumu'nda "Şimdiye kadar ülkemize güvenen hiç kimse pişman olmamıştır. Pakistanlı kardeşlerimizin Türkiye'nin geleceğine itimat etmelerini istiyoruz." dedi.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye - Pakistan yüksek düzeyli iş birliği ve iş forumu toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan "Toplam nüfusları 300 milyonları bulan iki ülkenin ticaretinin 1 milyar doların altında olmasını kabullenemiyorum. Önce süratle bu rakamı aşmalı sonra daha da ileriye gitmeliyiz" dedi.

Başkan Erdoğan ayrıca sağlık çağrısında bulunarak, "Şehir hastaneleri ile yaptığımız atılım Avrupa'dan on binlerce insanın sağlıkta bizi tercih etmesini sağladı. Pakistanlı kardeşlerimiz de batı ülkeleri yerine Türkiye'yi tercih etmeli" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Kardeş Pakistan'la ilişkilerimizdeki ivmeyi bir üst aşamaya çıkarmış olacağız. DEİK'e ve Pakistanlı muhataplarına ayrıca teşekkür ediyorum.

Pakistanlı ticari ve ekonomik bağlarımızı siyasi münasebetlerimizin seviyesine çıkarmak istiyoruz. Bu alandaki potansiyelimizin bir hayli gerisinde kaldık. Pakistan'ın ticaretinin 804 milyon dolarda kalması ülkelerimize yakıştıramıyorum. Süratle 1 milyar dolara çıkarılmalı ve sonrasında 5 milyar doları hedeflemeliyiz.

İki ülkenin ihraç kalemlerinde benzerlikler var. Birbirini tamamlayabilecek çok sayıda alan da bulunuyor. Ticareti hak ettiği konuma taşımamız gerekiyor. Korumacılık duvarlarının aramıza girmesine engel olmalıyız. Yatırım noktasında son dönemde görülür bir ivme yakaladık. Türkiye'nin Pakistan'daki doğrudan yatırımları 500 milyon doları buluyor.

Firmalarımız Pakistan-Türkiye dostluğuna yakışır şekilde çalışıyorlar. Anadolu Grubu'nun 200 milyon dolar, Hayat Kimya'nın 350 milyon dolar değerinde ilave yatırım planları var. Sütaş en büyük tesislerinden birini Pakistan'da hayata geçirecek. Ülkemizde 158 adet Pakistan sermayesine ait şirket faaliyet gösteriyor. Yatırım miktarları 100 milyon dolara dayanıyor.

KİMSE PİŞMAN OLMADI!

Yabancı yatırım yerine uluslararası yatırım demeyi tercih ediyoruz. Sermaye milliyetçiliği yapmak doğru bir yaklaşım değil. Uluslararası yatırımları sadece yasal düzenlemelerle değil kurumsal olarak da destekliyoruz. Uluslararası müteşebbislere belli şartlar altında vatandaşlık hakkı tanıdığımız bir modeli işliyoruz. Şimdiye kadar ülkemize güvenen hiç kimse pişman olmamıştır. Pakistanlı kardeşlerimizin Türkiye'nin geleceğine itimat etmelerini istiyoruz.

Göreve geldiğimiz 2002'den bu yana pek çok alanda rekora imza attık. Borç stokunu yüzde 72'den yüzde 30.4'e indirdik. Bütçe açığının milli gelire oranını yüzde 11.2'den yüzde 2'ye düşürdük.

Son 17 yılda ekonomimize yaklaşık 220 milyar dolarlık doğrudan yabancı sermaye girişi oldu. 126 ülke 328 yurt dışı uçuş noktasına ulaşan THY dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolları arasında yer alıyor. İhracatı 181.6 milyar dolara taşıdık.

Yaşadığımız onca saldırıya rağmen başarı çıtamızı her alanda yükseltiyoruz. Pakistan'ın önderliğinde iş yapma kolaylığının kolaylığı konusunda ciddi gelişme kaydettiğini görüyoruz. Pakistan'a bu alanda yardımcı olmaya hazırız. Savunma sanayi alanında Pakistan'la iş birliğimiz derinleşiyor. Türk firmaları Pakistan'da değeri 3.5 milyar doları aşan olan 68 proje üstlendi.

Dünyada 2. sırada yer alan müteahhitlik firmalarımız Pakistan'daki enerji ve altyapı projelerine taliptir.

İŞBİRLİĞİMİZİ GELİŞTİREBİLİRİZ

Türk dizilerinin Pakistan'da takip edildiğini biliyoruz. Sinema ve dizi sektöründe işbirliğimizi daha da geliştirebiliriz.

BU ALIŞKANLIĞI DEĞİŞTİRMEK LAZIM

Pakistan'ın potansiyelinin ülkemizde yeterince tanınmadığını görüyoruz. Bu konuda beraber çalışmaya hazırız. Pakistan halkının tedavi için batı ülkelerini tercih ettiğini öğrendim. Bu alışkanlığı değiştirmemiz gerekiyor. Şehir hastaneleriyle, sağlık yatırımlarıyla Türkiye bu konuda parmakla gösterilir noktaya gelmiştir.