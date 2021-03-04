  • BIST 1.536
  • Altın 411,222
  • Dolar 7,4589
  • Euro 8,9770
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 7 °C
»

Erdoğan: Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret Anlaşması'nın vakit kaybedilmeden yürürlüğe girmesi faydalı olacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "17 yıldır uygulamaya konamayan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret Anlaşması'nın vakit kaybedilmeden yürürlüğe girmesi faydalı olacaktır." dedi.
Erdoğan: Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret Anlaşması'nın vakit kaybedilmeden yürürlüğe girmesi faydalı olacaktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 14. Liderler Zirvesi’ne canlı bağlantıyla katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "(Kovid-19) Bu küresel felakete karşı mücadeleyi ancak güçlü dayanışma, bölgesel ve uluslararası iş birliği ile kazanabiliriz. Alınan zaruri kısıtlayıcı tedbirlerin, şeffaf, orantılı ve geçici niteliği, şüphesiz ortak ticaretimiz açısından isabetlidir." ifadelerini kullandı. 

Erdoğan, "17 yıldır uygulamaya konamayan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret Anlaşması'nın vakit kaybedilmeden yürürlüğe girmesi faydalı olacaktır." diye konuştu.

"Çin'in Kuşak ve Yol Girişimini önemli bulduğumuzu, 'kazan kazan' temelinde bu girişimi desteklediğimizi ifade etmek istiyorum." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"2025 Vizyon Belgesi'nde öngörülen projelerin finansmanında kullanılmak üzere Vizyon Fonu'nun kurulmasını destekliyoruz. Bundan sonra önceliğimiz Karabağ'da güvenlik ve istikrarın tesisine yardımcı olmak, 30 yıllık işgalin tahribatını birlikte gidermektir. İran'a uygulanan tek taraflı yaptırımların son bulması, bölgemizin ekonomik refah ve istikrarına katkı sağlayacaktır." 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm üyeleri KKTC ile ilişkilerini her alanda geliştirerek, maruz kaldığı haksızlıkların üstesinden gelmesine yardımcı olmaya davet etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erdoğan: Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret Anlaşması'nın vakit kaybedilmeden yürürlüğe girmesi faydalı olacaktır04 Mart 2021 Perşembe 14:30
  • Bakan açıkladı: Son 3 yıldaki en yüksek rakama ulaştı04 Mart 2021 Perşembe 14:24
  • Güneydoğu Anadolu'da ulaşımı kolaylaştıracak Hasankeyf-2 Köprüsü yarın hizmete açılacak04 Mart 2021 Perşembe 13:52
  • Şarkıcı Reynmen hakkında 4 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi04 Mart 2021 Perşembe 13:50
  • Zehra Zümrüt Selçuk: Kadına yönelik şiddet değerlerimize ve istikbalimize zarar veren en önemli tehlikelerden biri04 Mart 2021 Perşembe 13:48
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi özgürlükçü bir anayasaya kavuşturacağız04 Mart 2021 Perşembe 13:45
  • Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin davada 3 tanığın bilgisine başvuruldu04 Mart 2021 Perşembe 13:40
  • Mersin'de 5 katlı apartmanda çıkan yangın kontrol altına alındı04 Mart 2021 Perşembe 13:38
  • Sivas'ta dağcılar Yıldız Dağı'nın zirvesine kadar yürüdü04 Mart 2021 Perşembe 13:02
  • Emine Erdoğan: Bu topraklarda artan kadın gücü küresel sorunların çözülmesinde büyük katkı sağlayacak04 Mart 2021 Perşembe 13:02
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti