Erdoğan, fındık fiyatlarını açıkladı

Erdoğan, kaliteli kabuklu Giresun fındığı için taban fiyatın kilogramda 17 lira, Levant fındık için 16,5 lira olarak belirlendiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı açıklamada ''Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan olarak fındıkta işbirliği çalışmalarını başlattık. Önemli bir adım atmış olduk. Biz fındık üreticilerini hep destekledik. Bu işin soygununu yapanlar var. TMO'yu devreye soktuk. Fındık üreticimize 8,5 milyar lira destekeleme ödemesi yaptık.

Fındık hasat döneminde üreticiler aleyhine gelişmelerde TMO'yu görevlendirerek taban fiyat oluşmasını sağladık. TMO'nun taban fiyatlarını açıklayarak fındık üreticlerine müjde vermek istiyorum. Giresun kaliteli kabuklu fındık için taban fiyat 17 lira, Levant kaliteli kabuklu fındık için taban fiyat 16,5 liradır. Mazot, gübre desteki ve alan bazlı destekle kilogram fiyatları 19 lira ile 18,5 lira arasına gelmiş oluyor. Kurban Bayramı akabinde alıma geçiliyor.'' ifadelerini kullandı.