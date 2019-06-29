Erdoğan G-20'de resti çekti: Verilen sözler tutulmazsa...

Düzenlenlediği basın toplantısında G-20 zirvesini değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemize Paris ve Buones Aires zirvelerinde verilen sözlerin gerçekleştirilmesini, tutulmazsa adım atmayacağımızı söylüyoruz. " dedi.

Japonya'nın Osaka kentinde G-20 Liderler Zirvesi düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zirve kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de aralarında olduğu dünya liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Bugün düzenlediği basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı G-20 zirvesini değerlendirirken dünya gündemine ilişkin önemli mesajlar verdi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Muhataplarımızla güncel meseleleri görüştük. Ticaret savaşlarıyla ilgili korumacı tedbirleri ele aldık. G-20 bildirisi geleceğe yön verecek bir bildiri oldu. Küresel ekonomide güven kanallarını açık tutma konusunda mütabakata vardık.

BATI İNSANLIK SINAVINI GEÇEMEDİ

Mültecilere yönelik Türkiye'nin ortaya koyduğu çabaları ifade etme fırsatımız oldu. Suriye'deki savaştan kaçan insanlara kapılarımızı açtık. Bu insanlar için BM hesaplarına göre, kullandığımız kaynak 37 milyar doları aşmış bulunuyor. Diğer Batılı kardeşler insanlık sınavını geçemedi. Mülteci kamplarından yansıyan fotoğrafları hepimiz gördük. Aylan bebeğin en acı trajedisine şahit olduk. Bu politikalar değiştirilmedikçe, minik yavrular deniz kıyılarında ölmeye devam edecek.

VERİLEN SÖZLER TUTULMAZSA ADIM ATMAYACAĞIZ

İklim konusu G20'nin en önemli konularından biriydi. Biz en başından beri hakkaniyetli bir yaklaşım olması gerektiğinin altını çiziyoruz. Ülkemize Paris ve Buones Aires zirvelerinde verilen sözlerin gerçekleştirilmesini, tutulmazsa adım atmayacağımızı söylüyoruz.

TERÖRLE MÜCADELE MESAJI

G20 ülkelerinin terörizmle mücadele konusunda ilkeli, tutarlı ve kararlı bir duruş sergilemesi gerekiyor. Terörün kanlı yüzüyle son dönemde birçok ülke yüzleşti. Tüm devletlerin teröre 'terör' deme erdeminin artık göstermesi gerekiyor. Suriye sınırında ciddi ayrım yaşanıyor. Etnik temizlik yaşanan, insanları topraklarından eden terör örgütleri el üstünde tutuluyor. Ülkemize darbe girişiminde bulunan FETÖ terör örgütü bazı ülkeler tarafından el üstünde tutuluyor. Uluslararası toplum Brevik katliamından ders çıkarmamış, benzer ırkçı saldırılar devam etmiştir.

S-400 MESAJI: BU İŞ BİTTİ

Az önce Sayın Trump'ın da basın toplantısı oldu. S-400'ler teslimat sürecindedir. Böyle bir sözleşmeyi inkar etmemiz Türkiye gibi bir devlete yakışmaz. Bu iş bitti. Biz Amerika'yla da Patriot almak için Obama döneminde adım atmıştık, Kongre'nin müsade etmediğini söyleyerek, satışı gerçekleştirmediler. En uygun şartlarda bunu Rusya'dan aldık. Yaptırımlar konusunda Trump bugün de açıklama getirdi, böyle bir şeyin olmayacağını kendisinden dinlemiş olduk. S-400 olayı bir taraftan yürürken, ABD'den şu an 100 tane Boeing uçağı alıyoruz.

F-35'LERDE ORTAK ÜRETİCİYİZ

F-35 konusunda, 1 milyar 400 milyon dolar ABD'ye ödememiz var. Bir üretici değil, ortak üreticiyiz. Toplamda 116 uçak alacağımız var. Ödemeler yapılır, beklenti içindeyiz. Altta birilerinin yaptığı açıklamalarla hiç örtüşmüyor. Bizim ikili ilişkilerimizi bozmayacağını düşünüyoruz.