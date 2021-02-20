  • BIST 1.560
  • Altın 399,247
  • Dolar 6,9514
  • Euro 8,4350
  • Ankara -12 °C
  • İstanbul 2 °C
  • İzmir 2 °C
  • Konya -6 °C
»

Erdoğan gıdadaki fahiş fiyata karşı devreye girdi: DEVRİM NİTELİĞİNDE ÇALIŞMA

Sebze ve meyve fiyatlarındaki artışla ilgili son adım Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan geldi. Erdoğan’ın, “Tarım Kredi’ye ait kooperatif marketler regüle edilecek. Bunların sayısının arttırılması için planlama yapılıyor” dediği öğrenildi.
Erdoğan gıdadaki fahiş fiyata karşı devreye girdi: DEVRİM NİTELİĞİNDE ÇALIŞMA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, son günlerde sebze ve meyve fiyatlarındaki artışla ilgili devreye girdi. Yapılan son toplantılarda Erdoğan’ın, “Tarım Kredi’ye ait kooperatif marketler regüle edilecek. Bunların sayısının arttırılması için planlama yapılıyor” dediği öğrenildi. Erdoğan’ın ayrıca perakende yasası ile küçük esnaf korunurken, zincir marketler için de düzenleme yapılmasının hedeflendiği bilgisini verdiği öğrenildi.

E-TİCARETE DÜZENLEME

Edinilen bilgilere göre, AK Parti’de yapılan son toplantılarda kurmaylar, sebze ve meyve fiyatlarındaki artış gündeme geldi. AK Parti kurmaylarının, bu durumun vatandaşı bire bir etkilediğini ifade etmesi üzerine Erdoğan’ın, Tarım Kredi’ye ait kooperatif marketlerin regüle edileceğini ve sayıların arttırılması ile ilgili bir çalışma yapıldığını söylediği belirtildi. Erdoğan’ın, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın marketlerdeki rekabeti dengelemek için çalışma yaptığını ifade ederek, çoklu zincir marketlerin hem küçük marketleri, hem de vatandaşı etkilediğini söylediği ifade edildi. Erdoğan’ın çoklu zincir marketlerin fiyatlar konusunda belirleyici duruma gelmesinin önüne geçileceğini, ayrıca perakende yasasıyla ilgili çalışmada zincir marketlerde yapılacak düzenleme ile küçük esnafın ve vatandaşın korunacağını belirttiği öğrenildi.

DEVRİM NİTELİĞİNDE ÇALIŞMA

Edinilen bilgiye göre toplantılarda Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurmaylarına Anayasa çalışmasının iyi anlatılması yönünde talimat verdi. Yeni anayasanın “sivil” ve “devrim” niteliğinde olacağına vurgu yapan Erdoğan’ın önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmaların seyrine göre hareket edileceği konusunda değerlendirmeler yaptığı belirtildi. Kongrelerle ilgili son durumun da gündeme geldiği toplantılarda, AK Parti’nin 7’nci Olağan Büyük Kongresi’nin nisan ayında yapılmasının planlandığı ifade edildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma kısıtlamasında temel ihtiyaç malzemelerinin temin edilebildiğini hatırlattı20 Şubat 2021 Cumartesi 09:33
  • Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik görüşmelerin 10'uncusu yapıldı20 Şubat 2021 Cumartesi 09:32
  • PKK'nın Gara'da 13 Türk vatandaşını şehit etmesine tepki amacıyla Van'da yürüyüş düzenlendi20 Şubat 2021 Cumartesi 09:31
  • Fatih Camiinin son dersiamlarından hadis alimi M. Emin Saraç vefat etti20 Şubat 2021 Cumartesi 09:30
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2021 yılının 'Ahi Evran Yılı' olarak kutlanmasına ilişkin genelge20 Şubat 2021 Cumartesi 09:29
  • Boğaziçi Üniversitesi Hisar Kampüsündeki kafeteryada yangın20 Şubat 2021 Cumartesi 09:27
  • İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 36 sığınmacı kurtarıldı20 Şubat 2021 Cumartesi 09:27
  • Türkiye ve dünya gündemi20 Şubat 2021 Cumartesi 09:26
  • Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı20 Şubat 2021 Cumartesi 09:24
  • Karadeniz için mutasyon virüs uyarısı20 Şubat 2021 Cumartesi 09:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti