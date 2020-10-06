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Erdoğan: Günümüzün Ahileri esnaf ve sanatkarlarımızla el ele Türkiye ekonomisini güçlendirmeye devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Günümüzün Ahileri olarak gördüğüm kıymetli esnaf ve sanatkarlarımızla el ele vererek Türkiye ekonomisini güçlendirmeye, ülkemizi her alanda geliştirmeye devam edeceğiz." dedi.
Erdoğan: Günümüzün Ahileri esnaf ve sanatkarlarımızla el ele Türkiye ekonomisini güçlendirmeye devam edeceğiz

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ahilik Haftası ve Esnaf Bayramı mesajı, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nun (TESK) Vitrin dergisinde yayımlandı.

Ahilik Haftası ve Esnaf Bayramı münasebetiyle TESK üyelerini ve Türkiye genelindeki tüm esnaf ve sanatkarları muhabbetle selamladığını belirten Erdoğan, "Ticareti doğruluk, dürüstlük ve dayanışma gibi ahlaki meziyetlere dayandırarak yüzyıllar boyunca nice erdemli nesiller yetişmesine, bütün Anadolu'nun bir ve beraber hareket etmesine öncülük eden esnaf ve sanatkarların piri Ahi Evran Hazretlerini rahmetle anıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Temelleri 12. yüzyılda Anadolu topraklarında atılan Ahilik geleneğinin, esnaf ve sanatkarların tarihinde önemli bir yer tuttuğuna dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahilik kültürünün yalnızca ekonomik ve ticari değil toplumsal tarihte de çok müstesna bir yeri olduğunu vurguladı.

Ahilik kültürünün, Selçuklu döneminden bugüne bu toprakların mayası olduğunu, milleti bir ve diri tutmak gibi mühim bir rol oynadığını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Dünyanın hiçbir ülkesinde, hiçbir medeniyetinde esnaf ve sanatkarın bu kadar köklü bir geleneğe, bu kadar önemli bir vazifeye sahip olduğu görülmemiştir. Böyle bir kültüre ve camiaya sahip olmak hem geçmişimiz hem bugünümüz hem de geleceğimiz adına iftihar vesilesidir.

Türkiye genelindeki 2 milyon üyesi ile birlikte, çalışanları ve ailelerini de dahil ettiğimizde 10 milyonluk büyük bir yapı olan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, ülkemizin en önemli ve dinamik örgütlerinden biri olma özelliğini taşımaktadır. Bugüne kadar ülkemizin kalkınmasına yaptıkları eşsiz katkılardan dolayı, tüm esnaf ve sanatkarlarımıza şükranlarımı sunuyorum."

"Fırsat buldukça esnaf ziyaretlerine özel bir önem veriyorum"
Esnaf ve sanatkarların ekonomik ve toplumsal hayat açısından taşıdığı önemin bilincinde olarak bütün imkanlarla kendilerinin yanında olmayı her zaman öncelikleri arasında gördüklerini bildiren Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:

"Bu cihetle, geleneksel hale getirdiğimiz Esnaf Buluşmaları ile her yıl düzenli olarak esnaf ve sanatkarlarımızla bir araya geliyor, fikir alışverişinde bulunuyoruz. Geçmişte esnaflık yapmış birisi olarak, resmi programlar dışında da fırsat buldukça esnaf ziyaretleri gerçekleştirmeye özel bir önem veriyorum.

Esnaf ve sanatkarımızın alın teri döktüğü dükkanında içtiğim bir bardak çayın, kendileriyle ayaküstü de olsa yaptığım bir muhabbetin benim için ayrı anlamı ve önemi vardır. Bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle geniş çaplı organizasyonlarla bir araya gelemesek de gönlüm ve desteğim her daim esnafımız ve sanatkarımızladır."

"Ülkemizi her alanda geliştirmeye devam edeceğiz"
Devlet olarak bugüne kadar olduğu gibi, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sürecinde de hiçbir vatandaşı yalnız bırakmadıklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgının olumsuz etkilerinin azaltılması için vatandaşları, esnafı ve firmaları desteklemek üzere hızlı bir şekilde "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketini hayata geçirdiklerini anımsattı.

Ahlakı, izanı ve vicdanı elden bırakmayan, Ahilik kültürünü özümsemiş, basiretli ve sorumluluk sahibi esnaf ve sanatkarlara sonuna kadar destek olmayı sürdüreceklerinin altını çizen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Günümüzün Ahileri olarak gördüğüm kıymetli esnaf ve sanatkarlarımızla el ele vererek Türkiye ekonomisini güçlendirmeye, ülkemizi her alanda geliştirmeye devam edeceğiz.

Ekonomiden dış politikaya, eğitimden sağlığa, enerjiden güvenliğe bütün alanlarda kaydettiğimiz ilerlemeyi, yeni atılımlarla daha yüksek noktalara taşımak için en önemli gücümüz olan birliğimizden, beraberliğimizden asla taviz vermeyeceğimize, aziz milletimizin her bir ferdinin kendi alanında üzerine düşeni hakkıyla yerine getireceğine inancım tamdır.

Bu duygu ve düşüncelerle, Ahilik kültürünü, değerleri ve kurumlarıyla günümüzde de yaşatan küçük büyük tüm esnaf ve sanatkarımızın Ahilik Haftası ve Esnaf Bayramı'nı en içten duygularla tebrik ediyorum."

Kaynak: Haber Kaynağı
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