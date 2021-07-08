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Erdoğan: Hedefimiz 2023'e yönelik hazırlıklarımızı en güzel şekilde sürdürmek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir taraftan toplu konutla bu inşaatlarımızı devam ettireceğiz diğer taraftan insanımızın ihya edilmesinin adımlarını atacağız. Hedefimiz 2023'e yönelik hazırlıklarımızı en güzel şekilde sürdürmektir." dedi.
Erdoğan: Hedefimiz 2023'e yönelik hazırlıklarımızı en güzel şekilde sürdürmek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sincan Saraycık TOKİ Konutları'nda TOKİ 1 Milyonuncu Konut Anahtar Teslim Töreni'nin ardından Sincan Belediyesi'ni ziyaret etti.

Basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından Erdoğan, belediye önünde kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti.

Düzenlenen törenle 1 milyonuncu konutun anahtarının teslim edildiğini hatırlatan Erdoğan, yeni konutların inşasına devam edileceğini belirtti.

İktidarlarının inşa ve ihya iktidarı olduğunu söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bir taraftan toplu konutla bu inşaatlarımızı devam ettireceğiz, diğer taraftan insanımızın ihya edilmesinin adımlarını atacağız. Hedefimiz 2023'e yönelik hazırlıklarımızı en güzel şekilde sürdürmektir. Bu konuda özellikle Ankara'ya yönelik adımlarımız büyük önem arz ediyor, başkentimizi yeniden ehil ellere teslim etmenin gayreti içerisinde olacağız. Ben Sincan'a inanıyorum, Sincan'a güveniyorum. Zira sizler son yerel seçimlerde, milletvekilliği seçimlerinde sandıkları patlattınız. Sandıkları patlatarak mesajınızı verdiniz."

Vatandaşlara, "2023'te de bu mesajı vermeye hazır mıyız?" diye soran Erdoğan, "Evet." karşılığını almasının ardından, "Öyleyse durmak yok." dedi.

Bir vatandaşın, "Reis sana canımız feda." diyerek kendisine seslenmesi üzerine Erdoğan, "Benim de canım bu millete feda, bu vatana feda. Çalışmalarımızı da inşallah bu şekilde sürdüreceğiz." karşılığını verdi.

Çok dedikodular üretildiğine işaret eden Erdoğan, işlerini yapmayı sürdüreceklerini dile getirdi.

Zonguldak ve Sakarya'da gerçekleştirilen toplu açılış törenlerine değinen ve yapımı tamamlanan eserler hakkında bilgi veren Erdoğan, "Bu hafta cuma günü Allah nasip ederse Diyarbakır'dayız. Diyarbakır'da da birçok açılış töreni yapacağız. Bir gün batıda, bir gün doğuda, güneydoğuda, bir gün kuzeyde Karadeniz'de, bir gün güneyde Akdeniz'de, bir gün İç Anadolu'da durmak yok." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, çok çalışacaklarını, milletin kendilerini sevdiğini, kendilerinin de millete aşık olduğunu ifade etti.

"Aşkınan koşan yorulmaz." dediklerini hatırlatan Erdoğan, "Aşkınan koşuyoruz ve yorulmayacağız." dedi. Vatandaşların, "Gençlik seni çaya bekliyor." demesi üzerine Erdoğan, gençlere çay hediye edeceğini söyledi.

Kısa bir süre önce NATO Zirvesi'nde olduğunu hatırlatan Erdoğan, "NATO Zirvesi'nde dünya liderleriyle görüşmelerimizi yaptık. Bu görüşmelerle birlikte adımlarımızı da attık." dedi.

Partililerden kapı kapı dolaşmalarını isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, gittikleri evlere selamlarını götürmelerini söyledi.

Erdoğan, "Şunu da unutmayın, biz bu milletin efendisi değil, hizmetkarıyız. Bize gurur, kibir yakışmaz, biz tevazu ehliyiz." diye konuştu.

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