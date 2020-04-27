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Erdoğan: Herkes haddini ve yerini bilecek

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın açıklamalarına katıldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Barosu'nun haddini bilmesi gerektiğini söyledi.
Erdoğan: Herkes haddini ve yerini bilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Barosu'nun Diyanet İşleri Başkanlığı hakkında yaptığı açıklama hakkında konuştu.

"SÖYLEDİKLERİ SONUNA KADAR DOĞRUDUR"

Erdoğan, "Başkanımız biliyorsunuz, bir açıklama yaptı. Bu açıklamasıyla sadece inancının, ilminin ve yürüttüğü görevinin gereğini yerine getirmiştir. Söyledikleri de sonuna kadar doğrudur.

Elbette Diyanet İşleri Başkanımızın sözleri sadece kendini Müslüman olarak tanımlayan, İslam dairesinde gören kişiler için bağlayıcıdır.

Kendini bu sıfatlarla tanımlamayanlar için sözkonusu ifadeler sadece görüştün ibarettir.

HERKES HADDİNİ, YERİNİ BİLECEK

Ülkemizde eğer İslam adına konuşması gereken birisi varsa, bir kurum varsa Diyanet İşleri Başkanlığı'dır ve buranın Din İşleri Yüksek Kurulu vardır. Diyanet İşleri Başkanımız dini noktada herhangi bir konuda çıkar hutbelerinde, gerek vaazu nasihatlarinde anlatmakla mükelleftir. Bu Ankara Barosu'nun yetkisinde olan bir konu değildir. Herkes haddini, yerini bilecektir.

ALİ ERBAŞ'A YAPILAN SALDIRI, DEVLETE YAPILAN SALDIRIDIR

Ankara Barosu başta olmak üzere kullanılan üslup konu ve şahıs boyutunu aşıp kasıtlı İslam'a saldırı halini almıştır. Diyanet İşleri Başkanımıza yapılan saldırı devlete yapılan saldırıdır. Yapılan her gönderme karşımızdaki zihniyetin ilkelliğinin, nefret bataklığının birer yansımasıdır.

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