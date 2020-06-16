Erdoğan ile Merkel videokonferans görüşmesi gerçekleştirdi: ANLAŞMA SAĞLANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya Başbakanı Merkel, videokonferans görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Doğu Akdeniz ve Libya başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alındı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile videokonferans görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Doğu Akdeniz ve Libya başta olmak üzere bölgesel meseleler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele, salgın sonrası dönemde atılabilecek adımlar ve ikili ilişkiler ele alındı.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Sözcü Merkel ve Erdoğan'ın Libya'da siyasi çözüme ulaşmak için Birleşmiş Milletler (BM) sürecinin güçlendirilmesi gerektiği konusunda anlaştığını söyledi.

Almanya'nın yakın müttefiki Fransa Pazartesi günü Türkiye'nin Libya'da giderek artan "agresif" rolünü eleştirmişti.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA!

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Doğu Akdeniz ve Libya başta olmak üzere bölgesel meseleler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele, salgın sonrası dönemde atılabilecek adımlar ve ikili ilişkiler ele alındı.