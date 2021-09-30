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Erdoğan ile Putin, İdlib'teki statüko konusunda anlaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, İdlib'deki mevcut statükonun korunması konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi.
Erdoğan ile Putin, İdlib'teki statüko konusunda anlaştı

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki tatil beldesi Soçi'de bir araya geldi.

İki lider Libya'dan Karabağ'a, S-400'lerin ikinci partisinden ticari ilişkilere kadar birçok konuyu masaya yatırdı.

Ancak görüşmenin ana gündem maddesi, Suriye'nin İdlib kentinde son dönemde artan gerginlikti.

Moskova yönetimi, kentin etrafındaki muhaliflere ait mevzileri vurmuş, Rusya ile Türkiye arasında 5 Mart 2020'de imzalanan ateşkesin bozulabileceği endişesi ortaya çıkmıştı.

İki liderin yaptığı baş başa görüşmede uzlaşının çıktığı belirtildi.

Görüşmeye hakim üst düzey Türk yetkili, Middle East Eye'a (MEE) verdiği demeçte, Erdoğan ile Putin'in Suriye'nin İdlib bölgesindeki mevcut statükoyu koruma konusunda anlaştığını kaydetti:

"İdlib'de bir değişiklik yok. Oradaki mevcut statükoyu koruyacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile baş başa görüşmeye girmeden önce kameralar karşısında verdiği demeçte; "Suriye konusunda birlikte attığımız adımlar büyük önem taşıyor. Oradaki barış Türkiye-Rusya ilişkilerine bağlı" demişti.

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