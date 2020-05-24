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Erdoğan ile Ruhani arasında sürpriz görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İranlı mevkidaşı Hasan Ruhani'nin telefon görüşmesi sırasında iki ülke arasındaki kara ve hava sınırlarının yeniden açılmasını konuştuğu belirtildi.
Erdoğan ile Ruhani arasında sürpriz görüşme

İran Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan ile Ruhani, bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan ve Ruhani, Ramazan Bayramı nedeniyle birbirlerini tebrik ederken İran Cumhurbaşkanı, "Mevcut koşullarda, hijyen kurallarına uyarak kara ve hava sınırlarının açılması, ticaret ve yük taşımacılığının yeniden başlatılması gerekiyor" dedi.

Erdoğan da, bu konuda gerekli kararnameleri yayınlayacakları karşılığını verdi.

Koronavirüsle mücadele konusunda deneyim ve bilgi değişimi yapılmasını da konuşan Erdoğan ve Ruhani, bu sürecin fayda sağlayacağı görüşünü belirtti.

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