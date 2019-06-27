Erdoğan ile Trump'ın görüşme tarihi belli oldu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "TC-TRK" ile TSİ 06.15’te Japonya'nın Osaka şehrine geldi. 29 Haziran Cumartesi günü TSİ 07.00'de de ABD Başkanı Trump ile biraraya gelecek.