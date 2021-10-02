Erdoğan imzayı attı! Bazı Vali ve Emniyet Müdürleri değişti

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan son dakika kararnamesine göre; Elazığ, Kırıkkale ve Bilecik valiliği ile Hatay ve Muş emniyet müdürlüğüne yeni isimler atandı.