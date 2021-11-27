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Erdoğan imzayı attı! Çok sayıda kurum ve kuruluşa flaş atamalar

Bazı kurum ve kuruluşlara ilişkin atama kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Erdoğan imzayı attı! Çok sayıda kurum ve kuruluşa flaş atamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığına Prof. Dr. Muhittin Macit, Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Hazine Kontrolörlüğüne Harun Gürer, Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünde açık bulunan yönetim kurulu üyeliğine Kutluhan Taşkın ile Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünde açık bulunan yönetim kurulu üyeliğine de Sezai Aydın'ın ataması yapıldı.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünde açık bulunan yönetim kurulu üyeliğine Yasin Kalem, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünde açık bulunan yönetim kurulu üyeliğine Erkan Tek, Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünde açık bulunan yönetim kurulu üyeliğine Feyza İleri ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünde açık bulunan yönetim kurulu üyeliğine İlyas Tufan getirildi.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan yönetim kurulu üyeliğine Nuri Uslu, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünde açık bulunan yönetim kurulu üyeliklerine Mustafa Koç ile Ömer Karademir atandı.

Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer görevden alınarak yerine Fevzi Kurt getirildi.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 19. Bölge Müdürü İsmail Kaya ile 21. Bölge Müdürü Göktuğ İlter görevden alındı. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 21. Bölge Müdürlüğüne 8. Bölge Müdürü Emrah Köleoğlu getirildi.

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