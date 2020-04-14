Erdoğan: İnfaz düzenlemesi kamu vicdanının hassasiyetleri dikkate alarak hazırlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni infaz düzenlemesi, uygulamadaki sıkıntılar yanında, milletimizin ve kamu vicdanının hassasiyetlerini de dikkate alarak hazırlanmıştır."dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen infaz kanunu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Genel Kurulda kabul edilen bu düzenleme oldukça önemli yenilikler getiriyor.

Yeni infaz düzenlemesi, uygulamadaki sıkıntılar yanında, milletimizin ve kamu vicdanının hassasiyetlerini de dikkate alarak hazırlanmıştır.

Yargı Reformu Stratejimizi, bu sürecin en önemli halkalarından biri olarak görüyorum.

Yeni infaz düzenlemesiyle sistemin işleyişini hem mağdurlar hem suçlular açısından çok daha adil bir hale getirmeyi amaçladık.

Cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin salgın tehdidinden korunması hususunda tüm tedbirlerin alındığını belirtmek istiyorum.

Ceza infaz kurumlarının yönetim ve işleyişleriyle ilgili sorunları gidermeye yönelik adımlar atılmıştır.

Hakları, canları ve sağlıkları devlete emanet olan bu insanların salgın hastalığa yakalanmamaları için her önlem alınıyor.

Ceza Kanunumuzdaki suç ve yaptırım dengesini tümüyle yeniden ele alacak kapsamlı bir çalışmaya şimdiden başladık.

İnsanlığın asla bitmeyecek bir ülküsü olan adalet arayışında, daha yapacak çok işimizin olduğunu biliyoruz.

İnfaz ve denetimli serbestlik aşamalarında çocuk yaşlı hasta yeni doğum yapmış kadınlar gibi gruplar lehine insani yaklaşım geliştirilmiştir.