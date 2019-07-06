  • BIST 99.635
  • Altın 253,126
  • Dolar 5,6173
  • Euro 6,3041
  • Ankara 26 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 27 °C
»

Erdoğan İstanbul milletvekilleriyle görüşüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin İstanbul İl Başkanlığı binasına geldi. Partisinin İstanbul milletvekilleriyle kahvaltıda bir ara gelen Erdoğan, saat 15.00'te de İstanbul'daki belediye başkanlarıyla bir araya gelecek.
Erdoğan İstanbul milletvekilleriyle görüşüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya geliyor.

AK Parti'nin Beyoğlu Sütlüce'de bulunan il binasındaki  programa sabah saatlerinden itibaren çok sayıda milletvekili gelmeye başladı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Kısıklı'daki konutundan çıkarak saat 10.30 sıralarında il binasına geldi. Erdoğan'ı AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak ve çok sayıda milletvekili ile il yöneticisi kapıda karşıladı.

Basına kapalı olarak devam eden programın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 15.00'te de İstanbul'daki belediye başkanları ile bir araya gelecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bolu'da 18,01 gram kaliforniyum ele geçirildi06 Temmuz 2019 Cumartesi 11:03
  • Traktörün altında can verdi06 Temmuz 2019 Cumartesi 10:01
  • Bakan Yardımcısı Mithat Cansız da görevden alındı06 Temmuz 2019 Cumartesi 09:46
  • Şoke eden olay! Eşini kayıtsızca izledi06 Temmuz 2019 Cumartesi 09:44
  • Diyanet, 'ahlaksızlığa karşı aileyi koruyalım' dedi06 Temmuz 2019 Cumartesi 09:38
  • Türkiye ve dünya gündemi 6 Temmuz 201906 Temmuz 2019 Cumartesi 09:36
  • MSB duyurdu: 2 terörist daha öldürüldü06 Temmuz 2019 Cumartesi 09:35
  • Film gibi operasyonla yakalandılar06 Temmuz 2019 Cumartesi 09:34
  • Sucuklu yumurtadan 3 yıl istendi06 Temmuz 2019 Cumartesi 09:24
  • Cuma hutbesinde duyurdu: Sizi yok edeceğiz06 Temmuz 2019 Cumartesi 09:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti