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Erdoğan İstanbul'da yapımı devam eden hastaneleri inceledi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı'nda yapımı devam eden hastanelerde incelemelerde bulundu.
Erdoğan İstanbul'da yapımı devam eden hastaneleri inceledi

Tarabya'daki Huber Köşkü'nden öğle saatlerinde helikopterle ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Nisan'da yapılacağı duyurulan Sancaktepe'deki Çok Amaçlı Acil Durum Hastanesi'ne geldi. 

Erdoğan'a Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.

İnşaat alanında ve hastane binasında incelemelerde bulunan Erdoğan'a, bir hasta odasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Erdoğan, inşaatta çalışan işçileri de selamladı. 

Yassıada'yı havadan inceledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Atatürk Havalimanı yerleşkesine yapılan hastaneyi incelemek için helikopterle buradan ayrıldı.

Erdoğan, Atatürk Havalimanı'na geçerken, "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" olarak yeniden düzenlenen Yassıada'da sürdürülen çalışmaları havadan inceledi. 

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