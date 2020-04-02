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Erdoğan İtalya ve İspanya'nın Başbakanlarına mektup gönderdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Türkiye tarafından tıbbi yardım malzemesi ulaştırılan İtalya'nın Başbakanı Conte ve İspanya'nın Başbakanı Sanchez Perez-Castejon'a mektup gönderdi.
Erdoğan İtalya ve İspanya'nın Başbakanlarına mektup gönderdi

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'ye gönderdiği mektubunda, şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Başbakan, Değerli Dostum,

Kovid-19 salgınının tüm dünya için büyük bir tehdit olmayı sürdürdüğü, maalesef çok sayıda insanın hayatını kaybetmekte olduğu zorlu bir dönemden geçiyoruz. Dostumuz ve müttefikimiz İtalya, salgınla mücadelede en ön cephede yer alan ülkelerden biridir. Milli yas ilan ettiğiniz bir günde mateminizi paylaşıyor, bu tür acıların bir daha tekerrür etmemesini temenni ediyorum. Salgında hayatını kaybeden İtalyan vatandaşları için ülkem ve milletim adına taziyelerimi sunuyorum.

Dostluğun nişanesi olarak, geçtiğimiz günlerde Türk Kızılayı aracılığıyla İtalya’ya yardım malzemesi göndermiştik. NATO'nun Avrupa-Atlantik Afet Mukabele Eşgüdüm Merkezi (EADRCC) aracılığıyla iletmiş bulunduğunuz yardım çağrınıza cevaben de askeri kanallarımızdan ilave malzeme sevk ediyoruz.  Ayrıca, salgınla mücadelede İtalya'nın acil ihtiyaç duyduğu tıbbi malzemelerin ülkemizden ihracatı konusunda, elimizden gelen tüm kolaylığı sergiledik.

Türkiye, İtalya'nın kara gün dostu olduğunu gösterirken, Avrupa Birliği dahi yardımlar konusunda çeşitli engellere imza atarken, maalesef İtalyan basınında ülkemizi haksız yere itham eden, tıbbi malzemelere el konduğunu ileri süren mesnetsiz haberlere de rastladık. Bu konuda, İtalyan makamlarınca yapılan sağduyulu açıklamalardan duyduğumuz memnuniyeti ayrıca ifade etmek isterim.

Sayın Başbakan, gerçekleştirdiğimiz telefon görüşmesinin ardından bir kez daha salgın hastalıkla mücadelenizde yanınızda olduğumuzu belirterek, en kısa zamanda ulaşacağımıza inandığım sağlıklı günlerde sizinle yeniden görüşmeyi temenni ederim."

"Tüm imkanlarımızı zorlayarak, elimizden gelen kolaylığı sergiliyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez Perez-Castejon'a gönderdiği mektubunda ise şunları kaydetti:

"Sayın Başbakan, Değerli Dostum,

Dost ve müttefik İspanya'nın tüm dünyaya yayılan Kovid-19 salgınından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer aldığını biliyorum. Tüm İspanya halkına ve özellikle bu zor günlerde hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına ülkem ve milletim adına taziyelerimi sunuyorum.

Türkiye olarak, İspanya halkının tek yürek olarak kriz karşısında sergilediği dirayetli ve kararlı duruşu takdirle izliyoruz. Hükümetinizin salgının ilk günlerinden bu yana etkin önlemler alarak, krize karşı yoğun ve başarılı bir mücadele verdiğini görüyoruz. Size bu çabalarınızda muvaffakiyetler diliyorum. Temennimiz, dost İspanya halkının bu felaketi de en kısa sürede ve en az zararla atlatması, yeniden refah, huzur ve esenlik dolu günlere geri dönebilmesidir.

Türkçemizde 'Dost kara günde belli olur.' diye bir atasözümüz vardır. Bu anlayışla, NATO'nun Avrupa-Atlantik Afet Mukabele Eşgüdüm Merkezi (EADRCC) aracılığıyla da iletmiş bulunduğunuz yardım çağrınıza cevaben, bugün Hava Kuvvetlerimize ait bir uçakla ülkenize tıbbi yardım malzemesinin intikalini sağlıyoruz.

Avrupa Birliği'nin dahi engeller koyduğu bir ortamda, tüm imkanlarımızı zorlayarak, ihtiyaç duyduğunuz tıbbi malzemelerin ülkemizden ihracatı konusunda, elimizden gelen tüm kolaylığı da sergiliyoruz.

Bu salgın hastalıkla mücadelenizde zatı alinize ve hükümetinize kolaylıklar diliyorum. Yaşadığımız zorlu dönemi geride bıraktıktan sonra daha önce de sizinle görüşmüş olduğumuz üzere, ikili iş birliğimizi ileri taşıyacak adımları kararlaştırmak amacıyla, bir sonraki Hükümetlerarası Zirvemizi düzenlemek için sizi ülkemize bekliyorum."

Kaynak: Haber Kaynağı
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