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Erdoğan: İttifak ortaklarını incitmemek için bölücü terör örgütünü kınayamayanlar bize insanlıktan bahsedemez

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İttifak ortaklarını incitmemek için bölücü terör örgütünü kınayamayanlar bize insanlıktan bahsedemez." dedi.
Erdoğan: İttifak ortaklarını incitmemek için bölücü terör örgütünü kınayamayanlar bize insanlıktan bahsedemez

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kendi yaptıkları her kurultayı birer gladyatör arenasına dönüştürenlerin AK Parti kongrelerine çamur atmasını doğrusu tebessümle karşılıyorum." dedi.

"Baş veririz ama onlar gibi teröristler ve destekçileri karşısında baş eğmeyiz"
Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na şöyle seslendi:

"Sen nasıl oluyor da 5-6 yıldır bu şehitlerimizi yakından takip eden bizlere 'bunların sorumlusu Cumhurbaşkanıdır' diyorsun? Sana Milli Savunma Bakanımı, İçişleri Bakanımı gönderiyorum, seni bilgilendirsinler diye. Sen bunlara layık değilsin. Teröristlere karşı Gara'da, Cudi'de, Tendürek'te, Bestler Dereler'de mücadelemizi sürdüreceğiz, sen de tribünlerden seyret."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İttifak ortaklarını incitmemek için bölücü terör örgütünü kınayamayanlar bize insanlıktan bahsedemez." diye konuştu.

Erdoğan, "Bölücü örgütün yandaşlarına koltuk değnekliği yapanlara inat biz bu mücadeleyi milletimiz için, milletimizle birlikte yürütüyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kılıçdaroğlu ve şürekası bilsin ki baş veririz ama onlar gibi teröristler ve destekçileri karşısında baş eğmeyiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Terörün başını ezene, bu ülkede terör sorununu kökten çözene kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu cennet vatanı canımız pahasına FETÖ'cü hainlere de PKK'lı katillere de DEAŞ'lı canilere de teslim etmedik, etmeyiz." diye konuştu.

Kovid-19 salgınına dair Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Her kesime yönelik hayata geçirdiğimiz özel programlarla ekonomimizi ayakta tuttuk. Avrupa'daki toplam kapasiteye yaklaşan yoğun bakım yatak sayımızla, 1 milyon 100 bini aşan sağlık ordumuzla süreci alnımızın akıyla yönettik."

Erdoğan, "Bizim teröristleri savunmak diye bir derdimiz olamaz. Bunun için hiçbir zaman gözümüzü ufuktan ayırmayacağız." dedi.

"Diyarbakır annelerinin feryadını duydun mu?"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na şöyle seslendi:

"Diyarbakır annelerinin feryadını duydun mu? Utanmadan 13 şehidimiz için 'sorumlusu Cumhurbaşkanı' diyorsun. Sen ne yüzsüzsün."

Erdoğan,  "Sen 15 Temmuz gecesi tankların arasından korumalarla Bakırköy Belediyesi'ne giden ürkek, korkak bir adamsın." dedi.

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