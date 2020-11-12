Erdoğan: Kanada ambargo uyguladı, ASELSAN'da yerlisini ürettik, İHA'larımıza taktık

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin gizli ve açık ambargoları kendi gücüyle aşabilen bir ülke haline geldiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ASELSAN'ın Gölbaşı yerleşkesinde düzenlenen ASELSAN Yeni Sistem Tanıtımları ve Tesis Açılışları programına katıldı. Konuşmasına ASELSAN'ın 45'inci kuruluş yıldönümünü tebrik ederek başlayan Erdoğan, Kıbrıs çıkarmasının hemen ertesi 1975 yılında Türkiye'nin, gerçekleştirdiği ilk sınır ötesi harekâtın ardından çok katı ve haksız bir ambargoya maruz kaldığını söyledi. Bu durumun savunma sanayiindeki eksiklerin ve ihmallerin tüm çıplaklığıyla ortaya çıkmasına vesile olduğuna işaret eden Erdoğan, "Harekâtın ardından ASELSAN'ın ve daha sonra diğer savunma sanayii kuruluşlarının faaliyete geçirilmesiyle ülkemiz yeni bir döneme adım atmıştır. Ancak aradan geçen uzun yıllar boyunca maalesef savunma sanayiinde ihtiyacımızı karşılayacak şekilde arzu ettiğimiz hızda ve seviyede gelişme sağlanamamıştır. İşte bu sebeple hükümete geldiğimizde öncelik verdiğimiz alanlardan birini de savunma sanayiinin güçlendirilmesi olarak belirledik. Geçtiğimiz 18 yıl boyunca savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye hedefimiz yolunda çalışmalarımızı durmaksızın sürdürdük. Rahmetli Özal tarafından kurulan Savunma Sanayii Başkanlığımızı bu sürecin koordinasyonunu etkin şekilde yürütebilecek bir yapıya kavuşturduk" dedi.

'SAVUNMA VE HAVACILIK İHRACATIMIZ 3 MİLYAR DOLAR SEVİYELERİNE ÇIKTI'

Erdoğan, bugün Türk savunma sanayiinin, vakıf şirketlerinden özel sektöre alt yüklenicilerinden KOBİ'lere üniversitelerden araştırma merkezlerine teknoparklardan kümelenmelere kadar geniş bir ekosisteme sahip olduğunu belirtirken şu bilgileri paylaştı:

"Böylece 2002 yılında 62 savunma projesi yürütülürken, bugün 700'e yakın projenin hayata geçirildiği bir savunma sanayiine kavuştuk. Ülkemizin karşı karşıya bulunduğu saldırılara karşı daha etkin mücadele için sadece son 5 yılda 350 civarında yeni proje başlattık. Savunma sanayii projelerimizin bütçesini 5,5 milyar dolardan 60 milyar dolara yükselttik. Yine bu dönemde sektörde faaliyet gösteren firma sayımız 56'dan 1500'e ulaştı. Sektörün 1 milyar dolar olan cirosu da 11 milyar dolar rakamını yakaladı. Savunma ve havacılık ihracatımız 248 milyon dolardan 3 milyar dolar seviyelerine çıktı. Dünyanın ilk 100 savunma şirketleri listesinde 7 firmayla temsil ediliyoruz. Sadece son 5 yılda 5 firmamız daha bu listeye girdi. Kara ve deniz araçlarında kendimizle beraber dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarını da karşılayan bir ülke haline geldik. Kendi savaş gemisini tasarlayan inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülke arasında yer alıyoruz. İHA, SİHA ve TİHA üretiminde ise artık dünyanın ilk 3-4 ülkesi içindeyiz."

'KANADA AMBARGO UYGULADI, YERLİSİNİ ÜRETTİK, İHA'LARIMIZA TAKTIK'

"Bugün Türkiye küresel tedarikçilerin çıkardığı tüm zorlukları ve uyguladığı gizli açık ambargoları kendi gücüyle aşabilen bir ülke haline gelmiştir" diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sınırlarımız içinde terörle mücadele operasyonlarını rahatça yapabiliyoruz. Sınırlarımız dışında barış harekâtlarını istediğimiz gibi yürütebiliyoruz. Tüm bunları savunma sanayiinde elde ettiğimiz ilerlemeye borçluyuz. Geçmişin eksiklerini gidermekle ve bugünün hazırlıklarını yapmakla kalmıyor, geleceği de kucaklıyoruz. Araştırma geliştirme yatırımlarımızı artırarak ileri teknoloji gerektiren sistemleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Sürü İHA mı, yapıyoruz. Gemilerimizin savaş yönetim sistemi mi, geliştiriyoruz. İnsansız kara aracı mı, üretiyoruz. Yapay zekâ sistemleri mi, çalışıyoruz. Elektromanyetik ve lazer silahları mı, tasarlıyoruz. Son dönemde Azerbaycanlı kardeşlerimize verdiğimiz destek sebebiyle İHA'larımızın bazılarında kullandığımız kameraya maalesef Kanada ambargo uyguladı. Biz ne yaptık? Aselsan'da yerlisini ürettik, İHA'larımıza taktık yolumuza devam ettik. Bununla kalmadık, aynı kameraların daha da iyisini yapmak için şu anda projeyi başlattık. İnşallah her alanda bu anlayışla hareket ederek yerli ve milli savunma sanayimizi en üst seviyelere çıkartacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın ardından kurulan ASELSAN'ın bugün haberleşme, radar, elektronik harp, elektro optik, güvenlik, silah ve füze savunma sistemleri, insansız otonom araçlar, mühimmatlar, yeni nesil yapay zekâ sistemleri, enerji, ulaştırma ve sağlık teknolojilerine kadar birçok alanda faaliyet sürdüren bir dünya şirketi haline geldiğini kaydetti.

'YENİ NESİL KORAL ELEKTRONİK HARP SİSTEMİ PROJESİNİ BUGÜN BAŞLATIYORUZ'

ASELSAN'ın, küresel ölçekte birçok ilki başararak, patentli ürünler çıkararak ülkenin ve Türk mühendislerinin gücünü ispatladığını söyleyen Erdoğan, kullanıma sunulacak yeni sistemlerle ilgili, "Geldiğimiz noktada ASELSAN, alt yüklenici ve paydaşlarıyla beraber, envanterdeki ürünlerin seri üretimlerine devam ederken güvenlik güçlerimize yeni sistemler kazandırmayı da sürdürüyor. Ayrıca elindeki teknolojileri çoklu kullanıma açarak enerji, sağlık, ulaştırma gibi alanlarda da çözümler üretiyor. Bugün bu yeni sistemlerden birisinin teslimini de gerçekleştiriyoruz. Elektronik harpte bize çok büyük güç katacak Karakulak Yüksek Frekans Kestirme ve Dinleme Sistemi artık kullanıma hazırdır. Halen TSK'nın envanterinde bulunan Korkut Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sistemimizin yenilerini de bugün TSK'ya teslim ediyoruz. Korkut Alçak İrtifa Hava Savunması'nı uçak ve helikopterlerin yanı sıra havadan karaya füzeler, seyir füzeleri ve insansız hava araçları gibi hedeflere karşı da en etkili şekilde gerçekleştiriyor. Bu sistemde kullandığımız Atom ismi verilen 35 milimetre parçacıklı mühimmat ile ülkemiz dünyada az sayıda ülkenin sahip olduğu bir yeteneğe milli olarak sahip hale geldi. Tabi bir yandan da güvenlik güçlerimizin sahadaki ihtiyaçları doğrultusunda yeni nesil ürünleri geliştirmeye başlıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz harekâtlarda düşman radarlarının tespit edilmesi ve köreltilmesinde Koral Elektronik Harp Sistemimiz çok büyük rol oynadı. Bu sistemin daha gelişmiş versiyonu olan yeni nesil Koral projesini de bugün başlatıyoruz. Yeni sistem var olan Koral, düşman unsurlarını algılama karıştırma ve köreltme anlamında daha üstün kabiliyetlere sahip olacak" açıklamasında bulundu.

Törende ROKETSAN ile ilgili bir müjdeyi de kamuoyuyla paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçtiğimiz 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ROKETSAN'a gerçekleştirdiğimiz ziyarette şanlı bayrağımızı daha da yukarılara taşıdığımızı ve artık Uzay Ligi'nde olduğumuzu söylemiştim. Uzayın karanlığını milli teknolojimiz ve mühendislik kabiliyetimizle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda bir kez daha aydınlattığımızın müjdesini de buradan sizlerle paylaşmak istiyorum. Tamamen milli ve yerli mühendislik kabiliyetlerimizle yaptığımız uydu fırlatma testleri başarıyla tamamlandı. Bu testlerde 4 kere daha uzaya ulaştık. Cumhuriyet Bayramımızda yaşadığımız bu gururla 2023 vizyonumuz çerçevesinde önemli bir dönüm noktasını da geride bıraktık" dedi.

​'SAVUNMA SANAYİİNDE ORTA VE UZUN VADELİ HAREKET ETMEMİZ GEREKEN DÖNEMDEYİZ'

Sahada canı pahasına mücadele eden askerlere verilecek en büyük desteğin savunma sanayini daha ileriye taşımak olacağının altını çizen Erdoğan, "Savunma sanayiinde daha planlı, daha sistematik ve orta- uzun vadeli hareket etmemiz gereken bir döneme girdik. Kendi üretebileceğimiz ürünlerin yurtdışından tedarik edilmesine asla tahammülümüz yoktur. Elimizdeki sınırlı kaynağı kendi savunma sanayimizi geliştirmek ve güçlendirmek için kullanmak birinci önceliğimizdir. Bu konuda vakıf şirketlerimizin yanı sıra sektörümüzden de azami gayret bekliyorum" dedi.

'CARİ AÇIĞI BİLE MİNİMİZE ETMEDEKİ ROLÜ İNKÂR EDİLEMEZ'

Dünyada savunma sanayiinin, diğer tüm teknolojilerin gelişmesinde lokomotif role sahip olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dolayısıyla bu alanda yapacağımız her yatırımın ülke kalkınmasına çok daha büyük katkıları olacağını unutmamalıyız. Eğer bugün ciddi bir cari açığımız varsa, bu cari açığımızı bile minimize etmede savunma sanayinin rolü asla inkâr edilemez. Savunma sanayiindeki kritik teknolojilerin kazanımı için rollerin benimsenmesi, mevcut kabiliyetlerin doğru yönetilmesi, yatırımların planlanması ve kapasitenin etkin kullanımı gerekiyor. İnşallah savunma sanayiinde kurumlarımız arasındaki işbirliğini, uyumu, paylaşımı daha da geliştirerek hedeflerimize en kısa sürede ulaşacağız. Cumhurbaşkanı olarak bundan sonra daha da büyüyen bir güçle savunma sektörüne her tür desteği vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayiinde insan yetenek profili, araştırma geliştirme merkezlerinin yetkinlik haritası ve şirketlerin kapasite yönetimi konularında çok daha güçlü bir koordinasyona ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

'YATIRIMLARIN DOĞRU PLANLANMASI VE KAYNAK İSRAFININ ÖNLENMESİ ŞARTTIR'

Savunma Sanayii Başkanlığı ile bakanlıklar ve kurumların daha yakın bir çalışma içinde olmasını istediklerini dile getiren Erdoğan, "Savunma sanayiine gelişimine katkı sağlayan tüm kamu ve özel kuruluşların yakın ve samimi bir işbirliği içinde hareket etmesi verimlilik bakımından da önemlidir. İhtiyaç makamı, kullanıcılar ve üreticiler arasındaki bilgi akışının net bir şekilde sağlanması savunma sanayiinin sürdürülebilir gelişimi için en başta gelen şartlardan biridir. Sadece teknolojinin değil, yatırımların da doğru planlanması, mükerrer yatırımlardan kaçınılarak kaynak israfının önlenmesi şarttır. Bu çerçevede Savunma Sanayii Başkanlığımızın koordinasyonu dışında yapılan alternatif alımlar mutlaka eldeki imkânlara ve kabiliyetlere öncelik verilen bir değerlendirmeyle gerçekleştirilmelidir. Hayati öneme sahip kritik durumlar dışında en ideali olmasa bile, kendimizin üretmesi ve geliştirmesi mümkün olan her şeyi içeride yapmalıyız. Her kurum Savunma Sanayii Başkanlığımızın uzmanlığını bir kenara bırakıp kendi ürün tedarikini kendisi yapmaya kalkarsa mükerrerlik ve israf kaçınılmaz hale gelir. Savunma Sanayii Başkanlığımızın da hızlı ve etkin karar almak, tasarım ve üretim planlamasıyla tedarik ve teslim yapma kabiliyetini geliştirmesinde fayda görüyorum" mesajını verdi.

CANLI BAĞLANTIYLA AÇILIŞ YAPILDI

Erdoğan, özellikle teknoloji geliştirmeye yönelik faaliyetlere daha fazla kaynak aktarılması gerektiğini belirtirken, "Bu kapsamda TÜBİTAK ve benzeri kurumların yaptığı çalışmalar daha etkin şekilde desteklenmelidir. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfımızın savunma sanayiimize yaptığı katkıya uygun şekilde yeniden yapılandırılması da düşünülebilir. Görüldüğü gibi yapacak daha çok işimiz var. İnşallah tüm bu hususları planlı bir şekilde adım adım hayata geçirerek savunma sanayimizin gücüne güç katacağız" diyerek konuşmasını tamamladı.

Törende daha sonra canlı bağlantılarla ASELSAN Akyurt Güdüm ve İnsansız Sistemler Seri Üretim Tesisi, Akyurt Camii, İvedik Teknopark Tesisleri ve ASELSAN Net yeni binasının açılışı gerçekleştirildi. ASELSAN İvedik Teknopark Tesisleri açılışı için yapılan canlı bağlantı sırasında görüntüleri izleyen Erdoğan, "ASELSAN da kazandığı paraları hep bu yatırımlara veriyor galiba. İşte benim kavgam da bunun için, diyorum ki; 'Kazanacağız yatırım, kazanacağız yatırım.' Yatırım yaparsak istihdam olur, istihdam olursa üretim olur, üretimle beraber hem ülkede hem ihracatta sıçrama yaparız. Savunma sanayii de bu işte bizim için en önemli adım. Yani bir eser üretirsin, öyle mi, tonlarca buğday ihracatı ile mukayese edilmez. O kadar önemli bu iş" görüşünü dile getirdi.