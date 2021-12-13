Erdoğan, Kavcıoğlu ve kamu bankalarının müdürleriyle görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve kamu bankalarının genel müdürleri ile görüşecek. Görüşmenin saat 15'te İstanbul'da gerçekleşmesi bekleniyor.