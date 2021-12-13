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Erdoğan, Kavcıoğlu ve kamu bankalarının müdürleriyle görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve kamu bankalarının genel müdürleri ile görüşecek. Görüşmenin saat 15'te İstanbul'da gerçekleşmesi bekleniyor.
Erdoğan, Kavcıoğlu ve kamu bankalarının müdürleriyle görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve kamu bankaları genel müdürleriyle bir görüşme yapacak. 

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin de toplantıda yer alacağı öğrenildi.

SAAT 15'TE YAPILACAK

Toplantının 15:00'da İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde yapılması planlanıyor.

MB'DAN DÖVİZE 4. MÜDAHALE

TCMB tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" denildi.

Merkez Bankası daha önce 1- 3 ve 10 Aralık tarihlerinde dövize müdahale edildiğini duyurmuştu.

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